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1899 yılında insanlar 2000 yılını nasıl hayal ediyordu? 19. yüzyılda hayal edilen 2000 yılı!

Jean-Marc Cote ve Isaac Asimov tarafından hazırlanan 1899, 1900, 1901 ve 1910'da Fransa'da yayınlanan fütürist çalışma içerisinde günümüz yüzyılında neler olacağıyla ilgili tahminler yürütülmüş. İşte, 19 yüzyılın insanlarının gözünden 2000'ler...

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  • 1899 yılında insanlar 2000'leri nasıl hayal ediyordu? 19. yüzyılda hayal edilen 2000 yılı!

    "En L'An 2000" adlı Jean -Marc Cote ve arkadaşlarının eşlik ettiği çalışma günümüz 2000'lerin nasıl olacağına dair tahminler yürütmüş.
  • 1899 yılında insanlar 2000'leri nasıl hayal ediyordu? 19. yüzyılda hayal edilen 2000 yılı!

    Public Domain Review'e göre bu çalışmalar ilk kez 1900 yılında Paris'te düzenenlenen Dünya Fuarı için 1899'da tasarlanıyor ve 1900, 1901 ve 1910 yıllarında üretimine devam ediliyor.
  • 1899 yılında insanlar 2000'leri nasıl hayal ediyordu? 19. yüzyılda hayal edilen 2000 yılı!

    İlk olarak kağıtlara, sigara ve puro kutularına yerleştirilen resimler daha sonra kartpostal olarak üretiliyor.
  • 1899 yılında insanlar 2000'leri nasıl hayal ediyordu? 19. yüzyılda hayal edilen 2000 yılı!

    Resimlerin 87 tanesi biliniyor fakat yıllar sonra 1986'da Issac Asimov'un Futuredays: A Nineteenth Century Vision of the Year 2000 eserinde çalışma yeniden keşfediliyor.
  • 1899 yılında insanlar 2000'leri nasıl hayal ediyordu? 19. yüzyılda hayal edilen 2000 yılı!

    SÜSLENEN KADIN ÇİZİMİ
  • 1899 yılında insanlar 2000'leri nasıl hayal ediyordu? 19. yüzyılda hayal edilen 2000 yılı!

    OKUL EĞİTİMİ
  • 1899 yılında insanlar 2000'leri nasıl hayal ediyordu? 19. yüzyılda hayal edilen 2000 yılı!

    TEKERLEKLİ EV
  • 1899 yılında insanlar 2000'leri nasıl hayal ediyordu? 19. yüzyılda hayal edilen 2000 yılı!

    TEKNOLOJİK ORKESTRA
  • 1899 yılında insanlar 2000'leri nasıl hayal ediyordu? 19. yüzyılda hayal edilen 2000 yılı!

    PASİFİK'TE BİR YARIŞ
  • 1899 yılında insanlar 2000'leri nasıl hayal ediyordu? 19. yüzyılda hayal edilen 2000 yılı!

    KARTAL YUVASI SOYGUNCULARI
  • 1899 yılında insanlar 2000'leri nasıl hayal ediyordu? 19. yüzyılda hayal edilen 2000 yılı!

    TERZİ
  • 1899 yılında insanlar 2000'leri nasıl hayal ediyordu? 19. yüzyılda hayal edilen 2000 yılı!

    ÜRETİM MAKİNALARI
  • 1899 yılında insanlar 2000'leri nasıl hayal ediyordu? 19. yüzyılda hayal edilen 2000 yılı!

    HELİKOPTER GÖZCÜSÜ
  • 1899 yılında insanlar 2000'leri nasıl hayal ediyordu? 19. yüzyılda hayal edilen 2000 yılı!

    YENİ ÇİFTÇİLİK
  • 1899 yılında insanlar 2000'leri nasıl hayal ediyordu? 19. yüzyılda hayal edilen 2000 yılı!

    HAVA POLİSİ
  • 1899 yılında insanlar 2000'leri nasıl hayal ediyordu? 19. yüzyılda hayal edilen 2000 yılı!

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  • 1899 yılında insanlar 2000'leri nasıl hayal ediyordu? 19. yüzyılda hayal edilen 2000 yılı!

    ROBOT SÜPÜRGE
  • 1899 yılında insanlar 2000'leri nasıl hayal ediyordu? 19. yüzyılda hayal edilen 2000 yılı!

    DENİZALTI SÜRÜCÜLERİ
  • 1899 yılında insanlar 2000'leri nasıl hayal ediyordu? 19. yüzyılda hayal edilen 2000 yılı!

    POSTACI
  • 1899 yılında insanlar 2000'leri nasıl hayal ediyordu? 19. yüzyılda hayal edilen 2000 yılı!

    HAVA İTFAYECİLERİ
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