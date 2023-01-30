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Fatih Sultan Mehmet'in İtalya'yı 1 yılda fethettiği Otranto seferi!

Osmanlı döneminde yapılan Otranto Seferi, siyasi, dini, askeri ve stratejik nedenler doğrultusunda planlanmıştır. Fatih Sultan Mehmet, Akdeniz'in gücünü sağlamlaştırmak ve istediği bir dünya devleti planını gerçekleştirmek için bu seferi düzenlemiştir. 13 ay süren egemenlik ile İtalya seferi...

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  • Fatih Sultan Mehmet'in İtalya'yı 1 yılda fethettiği Otranto seferi!

    ROMA'YA KADAR GİDİLMEK İSTENİYORDU

    Osmanlı döneminde yapılan Otranto Seferi, siyasi, dini, askeri ve stratejik nedenler doğrultusunda planlandı. Fatih Sultan Mehmet, Akdeniz'in gücünü sağlamlaştırmak ve istediği bir dünya devleti planını gerçekleştirmek için bu seferi düzenlemiştir.
  • Fatih Sultan Mehmet'in İtalya'yı 1 yılda fethettiği Otranto seferi!

    Osmanlı casuslarının raporları doğrultusunda İtalya'nın en zayıf bölgesi Napoli'ye ait Otranto seçilmiştir. Hem karadan hem de denizden yapılan bu sefer Gedik Ahmet Paşa tarafından yürütüldü. 

    İtalya şehir devletleri bir tehlike durumunda birleşse bile Otranto seferinin yapıldığı dönemde bağımsız hareket edildi ve birlik sağlanmadı. Osmanlı Devleti gerçekten planlı bir şekilde İtalya fethini yürüttü.

     
  • Fatih Sultan Mehmet'in İtalya'yı 1 yılda fethettiği Otranto seferi!

    GEDİK AHMET PAŞA TARAFINDAN SEFER DÜZENLENDİ

    Sefer hazırlıkları sırasında Gedik Ahmed Paşa, Güney İtalya'daki Avlonya'ya sancak beyi olarak atandı. Otranto bölgesine yakın olan Avlonya 80-90 kilometre uzaklıkta en uygun yerdi.

    Avlonya'ya gelen Gedik Ahmed Paşa, İtalya'yı Osmanlı sınırlarına dahil etmek için önce Epir ve Arnavutluk halkını kontrol altına aldı. Napoli Kralı V. Alfonso Otranto'ya karşı yapılan hazırlıkların farkında olmasına rağmen Toskana'da savaş verdiği için Osmanlı'ya karşı önlem alamamıştır.

     
  • Fatih Sultan Mehmet'in İtalya'yı 1 yılda fethettiği Otranto seferi!

    Papa IV. Sixtus, İtalya'daki devletleri Osmanlı'ya karşı savaşmaya davet etti. İtalyan devletleri ise bu konuda Papa'dan güvence talep etti. Papa IV. Sixtus'un cevabı “ İtalyan devletlerinin nasıl bir araya gelebileceğinden başka bir şey düşünmüyoruz. Güç birliği, yaparak, Türklerin korkunç gücüne direniyoruz…"

     
  • Fatih Sultan Mehmet'in İtalya'yı 1 yılda fethettiği Otranto seferi!

     

    O sırada Gedik Ahmed Paşa askerleri kara ve deniz yoluyla Avlonya'ya taşıdı. Katip Çelebi sefere dair önemli bilgiler vermiştir. Sefere binlerce yeniçeri ve azap katıldığına değinir.

     
  • Fatih Sultan Mehmet'in İtalya'yı 1 yılda fethettiği Otranto seferi!

    NAPOLİ KRALI, OSMANLI'YA KAYITSIZ KALDI

    Otranto seferine katılan Osmanlı gemi ve asker sayısı hakkında, yüz Osmanlı gemisi ve on beş bin asker olduğu kaynaklarda geçer. 

    Osmanlı'nın silahlarıyla ilgili ise Milano'nun Venedik'teki temsilci görevindeki Leonardo Bottae'nın mektubunda daha önce görülmemiş bir toptan bahsedilmiştir.

    Avlonya'daki Osmanlı askeri ve teçhizatının farkında olan Napoli başta duruma kayıtsız kalmıştır.
  • Fatih Sultan Mehmet'in İtalya'yı 1 yılda fethettiği Otranto seferi!

    İTALYA 28 TEMMUZ 1480'DE İŞGAL EDİLDİ

    Osmanlı Pulya'yı 28 Temmuz 1480'de işgal etmiş ve ordunun ana kısmı Otranto'yu kontrol altına almıştı. Sefere katılan bütün Osmanlı askerlerinin sayısı tam olarak bilinmiyor. Sadece Avlonya'ya kara yoluyla on beş bin asker getirildiği belirtiliyor. 

     
  • Fatih Sultan Mehmet'in İtalya'yı 1 yılda fethettiği Otranto seferi!

    Osmanlı ordusu, 11 veya 14 Ağustos 1480 tarihine kadar Otranto'ya birden fazla saldırı düzenledi. Napoli Kralı, Osmanlı Devleti'ne karşı başlangıçta gösterdiği kayıtsızlıktan sonra savunmaya geçti. Bunun üzerine Napoli Kralı, Papa ve Avrupa'dan yardım talep etti.

     
  • Fatih Sultan Mehmet'in İtalya'yı 1 yılda fethettiği Otranto seferi!

    FATİH SULTAN MEHMET SEFER SIRASINDA VEFAT ETTİ

    Napoli'ye destek veren tek kişi Papa oldu. Napoli Kralı, Osmanlı'nın İtalya'ya yayılmasını önlemek için dikkatlerini farklı bir alana kaydırmaya çalıştı. Napoli Kralı'nın girişmleri işe yaradı ve Arnavutluk İsyanı çıkarıldı. 

    Gedik Ahmed Paşa İtalya seferindeyken, Fatih Sultan Mehmet düzenlenmeyi düşündüğü başka bir sefere çıkmış fakat İstanbul yakınlarında bir kampta vefat etti.

     
  • Fatih Sultan Mehmet'in İtalya'yı 1 yılda fethettiği Otranto seferi!

    GEDİK AHMET PAŞA İTALYA'DAN AYRILMAK ZORUNDA KALDI

    Padişahın ölümünden sonra Bayezid ve Cem arasında taht savaşı çıkmış, saltanatın sahibi ise Bayezid oldu.

    Gedik Ahmed Paşa, Fatih Sultan Mehmet'in ölümünden sonra Bayezid'e destek verdi. Bu nedenle 1 Haziran 1481'de Otranto seferinden ayrılmış ve geri dönmemiştir. 

     
  • Fatih Sultan Mehmet'in İtalya'yı 1 yılda fethettiği Otranto seferi!

    İtalya'daki komuta ise Rumeli Beylerbeyi Hadım Süleyman Paşa'ya verilmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in ölümü ve Bayezid'in tahta çıkışından dolayı İtalya seferi ikinci plana kalmıştır.
  • Fatih Sultan Mehmet'in İtalya'yı 1 yılda fethettiği Otranto seferi!

    YETERLİ SAYIDA ASKER BULUNAMADI

    Fatih Sultan Mehmet'in ölümü İtalya'daki askerlerin moralini bozmuştu ve takviye ordu gerekiyordu.

    1481'de Arnavutluk'ta isyan büyüdükçe Osmanlı ordusunun gücü de azaldı. Ağustos 1481'de ise John Castriota, İtalyan sahillerinde Napoli kalyonlarıyla Osmanlı ordusuna saldırmış ve yenmeyi başarmıştı. Yenilen Osmanlı ordusu ise Sopot ve Himarra'dan ayrılarak, Korfu'ya sığınmıştır.
  • Fatih Sultan Mehmet'in İtalya'yı 1 yılda fethettiği Otranto seferi!

    Fatih Sultan Mehmed’in ölümünden sonra, Süleyman Paşa Otranto’yu kontrol etmeye yetecek ve İtalya’yı fethedecek yeterli sayıda asker bulamadı.

    Kaynak: Uludağ Üniversitesi (2019 Karaduman ve Sevim Yüksek Lisans Tezi "II. Mehmed’in Rodos ve Otranto Seferi)

     

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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