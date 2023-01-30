Osmanlı casuslarının raporları doğrultusunda İtalya'nın en zayıf bölgesi Napoli'ye ait Otranto seçilmiştir. Hem karadan hem de denizden yapılan bu sefer Gedik Ahmet Paşa tarafından yürütüldü.

İtalya şehir devletleri bir tehlike durumunda birleşse bile Otranto seferinin yapıldığı dönemde bağımsız hareket edildi ve birlik sağlanmadı. Osmanlı Devleti gerçekten planlı bir şekilde İtalya fethini yürüttü.