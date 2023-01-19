II. ŞAPUR

Sasani İmparatorluğu’nun hükümdarı olan II. Şapur 70 yıllık hükümdarlık süresi ile tarihin en uzun devlet adamlarından birisidir. Milattan sonra 309 yılında tahta çıkan II. Şapur 379 yılına kadar imparatorluğa hükmetti. Ancak II. Şapur’un tarihe neden olan tek şey uzun hükümdarlık süresi değildi.

II. Şapur henüz doğmadan imparator olan dünya üzerindeki tek hükümdardır. Babası II.Hürmüz’ün ölümünden sonra başlayan iç karışıklığın önlenebilmesi için II.Şapur’a hamile olan annesinin karnına bir taç yerleştirildiği ileri sürülür.