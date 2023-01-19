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Tarihin en genç hükümdarları kaç yaşında tahta geçti?

İnsanlık tarihi boyunca birçok devlet kuruldu ve yıkıldı. Bu devletlerden bazıları yüzlerce yol dünya siyasetine yön verirken bazıları kısa sürede çöktü. Büyük imparatorluklar binlerce yıl boyunca farklı bölgelerde farklı hükümdarlar tarafından yönetildi. Bununla beraber son derece ilginç özellikleri ile adını tarihe en başta duyuran hükümdarlar da vardı. Genç yaşta tahta çıkan hükümdarlar tarihe yön veren kişiler arasında yer aldı. İşte, çocuk yaşta tahta çıkan hükümdarlar…

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  • Tarihin en genç hükümdarları kaç yaşında tahta geçti?

    II. ŞAPUR

    Sasani İmparatorluğu’nun hükümdarı olan II. Şapur 70 yıllık hükümdarlık süresi ile tarihin en uzun devlet adamlarından birisidir. Milattan sonra 309 yılında tahta çıkan II. Şapur 379 yılına kadar imparatorluğa hükmetti. Ancak II. Şapur’un tarihe neden olan tek şey uzun hükümdarlık süresi değildi.

    II. Şapur henüz doğmadan imparator olan dünya üzerindeki tek hükümdardır. Babası II.Hürmüz’ün ölümünden sonra başlayan iç karışıklığın önlenebilmesi için II.Şapur’a hamile olan annesinin karnına bir taç yerleştirildiği ileri sürülür.
  • Tarihin en genç hükümdarları kaç yaşında tahta geçti?

    I. JEAN

    15 Kasım 1316 tarihinde dünyaya gelen I. Jean doğduğu ilk gün Fransa Kralı ilan edildi. I. Jean aynı zamanda “bütün ömrünü kral olarak geçiren tek Fransız” unvanına da sahiptir. I. Jean, 19 Kasım 1316’da yani daha 5 günlükken hayatını kaybetmiştir.
  • Tarihin en genç hükümdarları kaç yaşında tahta geçti?

    XIII. ALFONSO

    XIII. Alfonso dünyaya geldiği anda krallık tahtına oturdu. 17 Mayıs 1886’da doğan İspanyol Kralı 1902 yılına kadar annesi Maria Christina’ya vekalet etti. Daha sonra tahtı tek başına yönetmeye başladı. Ancak 1931 yılında İspanya Cumhuriyeti’nin ilan edilmesiyle beraber tahttan indirildi.
  • Tarihin en genç hükümdarları kaç yaşında tahta geçti?

    I.MARY (MARY STUART)

    İskoçya Kralı V. James hayatını kaybettiğinde onun yerini alabilecek tek varisi Mary Stuart’dı. 8 Aralık 1542 yılında dünyaya gelen Mary Stuart, İskoçya Kraliçesi oldu. Taç giydiği sırada Mary Stuart yalnızca 6 günlüktü.
  • Tarihin en genç hükümdarları kaç yaşında tahta geçti?

    VI. İVAN

    VI. İvan tarihin hem en genç hem de en talihsiz hükümdarlarından birisidir. 1740 yılında Rusya İmparatoru olarak tahta çıkan İvan sadece iki aylıktı. Hükümdarlığının başlamasından sadece bir yıl sonra, kuzeni Elizabeth Petrovna tarafından tahttan indirildi ve 23 yıllık ömrünün tamamını esaret içerisinde geçirdi.
  • Tarihin en genç hükümdarları kaç yaşında tahta geçti?

    II. SOBHUZA

    22 Temmuz 1899’da dünyaya gelen II. Sobhuza, Afrika ülkesi Esvatini’nin hükümdarı olduğunda sadece dört aylıktı. 4 aylık bir bebeğin omuzlarından bu yükü almak isteyen amcası ve annesi onun yerine 1921 yılına kadar ülkeyi yönetti.
  • Tarihin en genç hükümdarları kaç yaşında tahta geçti?

    VI. HENRY

    VI. Henry, 1 Eylül 1422’de dokuz aylıkken taç giydi. Fakat İngiltere’nin yeni hükümdarının bazı zaafları bulunuyordu. Bu zaaflardan faydalanmayı bilen Fransızlar, dönemin siyasetini etkiledi. Böylece Avrupa’daki İngiliz üstünlüğü azaldı.
  • Tarihin en genç hükümdarları kaç yaşında tahta geçti?

    AİSİN – GİORO PUYİ

    Çin devletinin son imparatoru, 2 Aralık 1908’de tahta çıkan Aisin – Gioro Puyi oldu. Tahta çıktığında henüz 2 yaşında olan Puyi, 1912’de yaşanan devrim sırasında tahttan indirildi.
  • Tarihin en genç hükümdarları kaç yaşında tahta geçti?

    SİMEON SAKSKOBURGGOTSKİ

    28 Ağustos 1943’te henüz altı yaşındayken Bulgaristan Kralı olarak göreve geçti. Birkaç yıl boyunca krallığa hükmetti ancak II. Dünya Savaşı’ndan sonra ülkede monarşi kaldırıldı.
  • Tarihin en genç hükümdarları kaç yaşında tahta geçti?

    4. MURAD

    Kösem Sultan’nın oğlu olan IV. Murad tahta çıktığında 11 yaşındaydı. IV. Murad’ın henüz çocuk olması ve tecrübesizliğinden dolayı devlet yönetiminde Sadrazam Kemankeş Kara Ali Paşa kısa bir dönem çıktı ancak sorunları çözme konusunda yetersiz kaldı. IV. Murad’ın saltanatının ilk 9 yılı annesi Kösem Sultan’nın kontrolü altında geçti.
  • Tarihin en genç hükümdarları kaç yaşında tahta geçti?

    TUTANKAMON

    20. yüzyılda keşfedilen mezar odası, Tutankamon’un bilinen en Antik Mısır hükümdarlarından birisi haline getirdi. Antik Mısır’ın sıra dışı hükümdarı, tahtta çıktığında 8 yaşındaydı.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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