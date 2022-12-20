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İşte 2022 yılında dünyanın en etkili markaları! Google bu sene zirveyi kaptırdı!

World Brand Lab, 2022 yılında “Dünyanın En Etkili 500 Markası” listesini duyurdu. Listede ABD’li şirketler ilk sırada yer alırken Google bu yıl zirveyi en güçlü rakibine kaptırdı. İşte, dev markalar listesi…

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  • İşte 2022 yılında dünyanın en etkili markaları! Google bu sene zirveyi kaptırdı

    Dünyanın dört bir yanında şirketler her sene geliştirdikleri özellikler ile mücadele etmeyi sürdürüyor. Küresel hizmet veren şirketler yine küresel çapta etki yaratmaya ve zirveye çıkmaya çalışıyor.
  • İşte 2022 yılında dünyanın en etkili markaları! Google bu sene zirveyi kaptırdı

    World Brand Lab son 19 yıldır “Dünyanın En Etkili 500 Markası” listesini açıklıyor ve hangi şirketlerin öne çıktığını insanlara duyuruyor.

    World Executive Group firmasının parçası olan World Brand Lab 2022 yılının listesi açıkladı. Listede 500 farklı şirket bulunuyor. Listenin ilk 10’unda ise tanınan dev markalar yer aldı.
  • İşte 2022 yılında dünyanın en etkili markaları! Google bu sene zirveyi kaptırdı

    Liste oluşturulurken markaların küresel etkisi, liderliği, piyasa değeri ve marka sadakati gibi faktörler ele alındı.
  • İşte 2022 yılında dünyanın en etkili markaları! Google bu sene zirveyi kaptırdı

    İŞTE 2022 YILININ EN ETKİLİ 10 MARKASI

    Liste incelendiğinde ABD’nin teknoloji devi Apple’ın ilk sırada yer aldığı görülüyor. İki ve üçüncü sıralarda teknoloji devi Microsoft ve Google bulunuyor.
  • İşte 2022 yılında dünyanın en etkili markaları! Google bu sene zirveyi kaptırdı

    Geçen sene birinci olan Google yerini Apple’a kaptırmış durumda. Ek olarak üç otomobil devi Toyota, Mercedes ve Tesla listede yer alırken, perakende zinciri Walmart ve yiyecek içecek şirketi Coca-Cola ilk 10’da yer alıyor.
  • İşte 2022 yılında dünyanın en etkili markaları! Google bu sene zirveyi kaptırdı

    Listede en dikkat çeken marka isen Tesla. Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirketi, bu yıl önemli ilerleme kaydederek 72’inci sıradan 10’uncu sıraya yükseldi.

    Listede ABD şirketlerinden yalnızca iki farklı yabancı şirket var. Japonya’dan Toyota ve Almanya’dan Mecedes-Benz.
  • İşte 2022 yılında dünyanın en etkili markaları! Google bu sene zirveyi kaptırdı

    500 MARKANIN 198’İ ABD ŞİRKETİ

    World Brand Lab başkanı Dr. Steve Woolgar, 2022 listesinde 33 ülkenin yer aldığını belirtirken en çok ABD’de yer alan markaların listeye girdiğini açıkladı.

     
  • İşte 2022 yılında dünyanın en etkili markaları! Google bu sene zirveyi kaptırdı

    Fransa, Japonya, Çin ve Birleşik Krallık ise ABD’den sonra listede yer alıyor. World Brand Lab’in listesinde Türkiye’den bir marka yer almıyor.

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