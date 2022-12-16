TEPKİME SIRASINDA ZEHİR YAYILIYOR

Zehirli sürece eşlik eden bakterilerden birisi de 'C. Metallidurans'. Bu bakteri ilk olarak 1976 yılında keşfedildi ve 2009 yılında önemli bir özelliği ile gündeme geldi.

Michigan Eyalet Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Moleküler Genetik Bölümü’nden Prof. Kazım Kashefi ve Do. Dr. Adam Brown, 'Cupriavidus metallidurans' bakterisi ile doğada bulunan ve hiçbir maddi değeri olmayan altın klorürü bir araya getirerek çalışma yürüttü.