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En iyi ve en çok tercih edilen Airfryer modelleri!

Bu yıl popülerleşen Air fryer pişiriciler mutfakların favorisi haline geldi. Yemek pişirmeyi kolaylaştıran ve pratik hale getiren Air fryer’lar yağlı yemekleri daha sağlıklı hale getiriyor. Her makinenin kendine göre pişirme kapasitesi ve kalitesi değişiyor. İşte, tercih edebileceğiniz tam not alan Air fryer modelleri…

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  • 2022'nin en iyi Airfryer modelleri! En çok tercih edilen Airfryer modelleri!

    Birkaç yıldır popülerleşen Air fryerlar arasında rekabet devam ederken, hangi markayı ve ürünü tercih etmeniz gerektiği konusunda kafanız karışabilir. Öncelikle “Air fryer nedir ve nasıl çalışır?” kısaca göz atalım.
  • 2022'nin en iyi Airfryer modelleri! En çok tercih edilen Airfryer modelleri!

    AIR FRYER NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

    Air fryer’lar kısaca özetlemek gerekirse yağsız fritözdür. Fritözler yiyecekleri bol yağda sağlığa zararlı bir şekilde kızartırken Air fryer’lar yağ kullanman yiyecekleri pişirerek kızartır.

    Air fryer’lar bu işlemi gerçekleştirirken, sıcak hava kullanır ve yiyeceğin etrafında dolaştırır. Böylece yağ kullanmadan yemeğiniz dakikalar içerisinde pişer.
  • 2022'nin en iyi Airfryer modelleri! En çok tercih edilen Airfryer modelleri!

    Air fryer’lar aynı sadece kızartma işlemi yapmıyor aynı zamanda mini bir fırın görevi de görüyor. Hem fırın hem de fritöz görevini tek bir makine ile görebiliyorsunuz. Sadece donmuş gıdalar Air fryer’da pişmez önce oda sıcaklığında olması gerekir.
  • 2022'nin en iyi Airfryer modelleri! En çok tercih edilen Airfryer modelleri!

    PEKİ, AIR FRYERLAR GERÇEKTEN SAĞLIKLI MI?

    Air fryer’ların bir yere kadar sağlıklı olduğu söylenebilir. Evet, yağ oranını oldukça düşürüyor ve yemeklerin kalorisini neredeyse yüzde 80 kadar azaltıyor. Ancak bilim insanları Air fryer’da yemek pişirme yönetimi konusunda aşırıya kaçılmaması gerektiğini söylüyor.
  • 2022'nin en iyi Airfryer modelleri! En çok tercih edilen Airfryer modelleri!

    Sağlıklı beslenmenin tek yolu kaloriden geçmiyor. Bitki tabanlı sebze ve meyvelerin tüketimi alanıcak vitaminler için kesinlikle önemli. Ayrıca zeytinyağı gibi bitkisel yağların sağlık için tüketilmesi öneriliyor.
  • 2022'nin en iyi Airfryer modelleri! En çok tercih edilen Airfryer modelleri!

    EN İYİ AİR FRYER HANGİSİ?

    Birçok ev aletinde olduğu gibi, her marka kendi modelini tasarlayıp piyasaya sürüyor. Özellikle konu Air fryer olunca markalar farklı boyutlar ve özellikler kullanmayı tercih ediyor. 2022 yılında en çok tercih edilen Air fryer’ları sizler için derleyip özelliklerini listeledik.

    İşte 2022’nin en iyi Air fryer’ları.
  • 2022'nin en iyi Airfryer modelleri! En çok tercih edilen Airfryer modelleri!

    1. Philips Essential Airfryer

    Özellikler

    Kapasite: 6.2 litre

    Pişirme seçeneği: 7 farklı pişirme özelliği

    Boyutları: 12.4 x 15.9 x 12.1 cm

    Bulaşık makinesinde yıkanma özelliği: Var

    Artı özelliği: Çok fonksiyonlu ekran, XL kapasite, beş porsiyona kadar yemek pişirebiliyor ve uygulamada tarifler bulunuyor.

    Eksi özelikleri: Pahalı
  • 2022'nin en iyi Airfryer modelleri! En çok tercih edilen Airfryer modelleri!

    Philips, elektronik ürünlerde bir numara olmayı başarıyor. Airfryer modellerde de galip gelmeyi başaran markanın en çok tercih edilen türü Philips Essential Airfryer oldu. Ancak ürün pahalı olduğu için biraz kesenin ağızını açmak gerekiyor.

    Ürünün büyük kapasitesi dışında en alımlı özelliği “Rapid Air” modu. Bu teknoloji ile sıcak hava içeride dönerek yiyecekleri daha çıtır hale getiriyor ve içini sulu bırakıyor. Makine yüzde 90 daha az yağ garantisi sözü veriyor. Ayrıca dondurulmuş et, balık ve kızartma gibi bir çok ürünü pişirme özelliği bulunuyor.
  • 2022'nin en iyi Airfryer modelleri! En çok tercih edilen Airfryer modelleri!

    2. Lakeland Touchscreen Air Fryer

    Özellikler

    Kapasite: 2.6 litre

    Pişirme seçeneği: 1

    Boyutları: 37 x 32 x 32 cm

    Bulaşık makinesinde yıkanma özelliği: Var

    Artısı: Çıkarılabilen yağ tepsisi, ayarlanabilir ısı, işe yarar pişirme önerileri

    Eksisi: Kapasitesi küçük

    Dokunmatik ekranlı Lakeland  Air fryer’a ekleyeceğiniz bir çay kaşığı yağ ile mükemmel lezzetler ortaya çıkarabilirsiniz. Patates kızartması, et, balık ve kümes hayvanlarını kısa sürede pişirebiliyor.

    Ayrıca ürünü üç yıla kadar iade edebiliyorsunuz.
  • 2022'nin en iyi Airfryer modelleri! En çok tercih edilen Airfryer modelleri!

    3. Power Air Fryer XL

    Özellikler

    Kapasite: 4.7 litre

    Pişirme seçeneği: 5

    Boyutları: 34 x 34 x 39 cm

    Bulaşık makinesinde yıkanma özelliği: Var

    Artısı: Hızlı pişirme, geniş kapasite, uygun kapasite, tarif defteri ile satılıyor.

    Eksisi: Bazı mutfaklar için çok büyük

    Power Air Fryer XL’ı geniş bir aileniz varsa düşünebilirsiniz. Air fry ile ızgara, fırınlanama, soteleme ve kızartma işlemleri yapabilirsiniz. Ürün 1500 W güce sahip 200 derece sıcaklığa kadar ulaşabiliyor.
  • 2022'nin en iyi Airfryer modelleri! En çok tercih edilen Airfryer modelleri!

    4. Salter EK2817 Digital Air Fryer

    Özellikler

    Kapasite: 2 litre

    Pişirme seçeneği: Yok

    Boyutları: 36 x 31.6 x 31.6 cm

    Bulaşık makinesinde yıkanma özelliği: Hayır

    Artısı: Çabucak 200 dereceye ulaşıyor, geniş kapasite, çok uygun fiyat

    Eksisi: Sürekli temizleme istiyor ve gelişmiş özellikler bulunmuyor

    Salter Air fryer yağlı kızartmalara çok yönlü bir alternatif sunuyor. Dilerseniz az yağlı veya tamamen yağsız pişirme yapabiliyorsunuz. Hız odaklı olan cihaz 1000 W güce sahip ve 200 dereceye çabucak ulaşıyor.
  • 2022'nin en iyi Airfryer modelleri! En çok tercih edilen Airfryer modelleri!

    5. Tefal Actifry Genius+

    Özellikler

    Kapasite: 1.2 litre

    Pişirme seçeneği: 9

    Boyutları: 17 x 12 x 9 cm

    Bulaşık makinesinde yıkanma özelliği: Evet

    Artısı: Transparan kapak, yüzde 30 daha hızlı pişiriyor, eşit pişirme için dönüyor ve karıştırıyor, bol tarif barındırıyor.

    Eksisi: Muhafazası zor ve şekli tuhaf

    Tefal markası temelde düdüklü tencere, ütü ve tavalarda ün yapmış olsa bile, Air fryer alanında adını duyurmayı başardı. Markanın sunduğu bu üründe bulunan ‘ayarla ve unut’ özelliği Air fryerlar arasında öne çıkmasını sağlıyor.

    Ürünün önden çekmeli çekmecesi bulunmuyor, bunun yerine üstten açılıyor ve halka şeklinde bulaşık makinesine giren bir sepet çıkıyor. Bu sepet 1.2 kilogram ürün alabiliyor. Şeffaf kapak yemek pişerken görmenizi sağlıyor. Zamanlayıcı dolduğunda cihaz uyarı veriyor.

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