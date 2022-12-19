Philips, elektronik ürünlerde bir numara olmayı başarıyor. Airfryer modellerde de galip gelmeyi başaran markanın en çok tercih edilen türü Philips Essential Airfryer oldu. Ancak ürün pahalı olduğu için biraz kesenin ağızını açmak gerekiyor.

Ürünün büyük kapasitesi dışında en alımlı özelliği “Rapid Air” modu. Bu teknoloji ile sıcak hava içeride dönerek yiyecekleri daha çıtır hale getiriyor ve içini sulu bırakıyor. Makine yüzde 90 daha az yağ garantisi sözü veriyor. Ayrıca dondurulmuş et, balık ve kızartma gibi bir çok ürünü pişirme özelliği bulunuyor.