İLK ZAMANLAR TÜRK KADINLARI İLE EVLENİYORLARDI

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk kurulduğu yıllarda padişahlar Türk asıllı beylerin veya büyüklerin kızları ile evlenirlerdi. Bu evlilikler duygusal bağdan çok siyasi gücü sağlamak amacıyla yapılırdı. Komşu ülkelerden Sırp veya Bulgar kadınlarla ile de evlilik yapılıyordu ancak yine temel nedeni arazi kazanmak ve siyasi gücü korumaktı. 14. Yüzyıldan devam ederek Osmanlı Devleti’nin padişahları Anadolu Türkmen hanedanlarının prensesleri ile evlilik yaptılar.

Yine bu evliliklerdeki temel neden Türk beylikleri ile ilişkilerini korumak, güçlendirmek ve miras yoluyla toprak elde etmekti.