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Osmanlı Padişahları neden Türk kadınları ile değil de yabancı kadınlar ile evleniyor?

Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk yıllarında padişahlar Türk asıllı kadınlarla ile evlilik yaparken, ileri ki yıllarda bu düzen değişmiş ve devşirme sistemi kabul edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet tarafından getirilen devşirme sistemiyle ile padişahlar cariyelerden çocuk sahibi olmuş ve soyunu devam ettirmiştir. Padişahların neden yabancı kadınlarla evlendiğini sizler için derledik, işte ayrıntılar...

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  • Padişahlar neden yabancı kadınlarla evleniyordu? Osmanlı Padişahları neden Türk kadınlarıyla evlenmedi?

    İLK ZAMANLAR TÜRK KADINLARI İLE EVLENİYORLARDI

    Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk kurulduğu yıllarda padişahlar Türk asıllı beylerin veya büyüklerin kızları ile evlenirlerdi. Bu evlilikler duygusal bağdan çok siyasi gücü sağlamak amacıyla yapılırdı. Komşu ülkelerden Sırp veya Bulgar kadınlarla ile de evlilik yapılıyordu ancak yine temel nedeni arazi kazanmak ve siyasi gücü korumaktı. 14. Yüzyıldan devam ederek Osmanlı Devleti’nin padişahları Anadolu Türkmen hanedanlarının prensesleri ile evlilik yaptılar.

    Yine bu evliliklerdeki temel neden Türk beylikleri ile ilişkilerini korumak, güçlendirmek ve miras yoluyla toprak elde etmekti.
  • Padişahlar neden yabancı kadınlarla evleniyordu? Osmanlı Padişahları neden Türk kadınlarıyla evlenmedi?

    Bu gibi nedenlerle Osmanlı İmparatorluğunun ilk dönemlerinde padişahlar yabancı kadınlarla değil devletin topraklarını genişletmek için Türk asıllı kadınlarla evlilik yapmıştır.

    15. yüzyıldan sonra yani Fatih Sultan Mehmet’in iktidara geçmesinin üzerine bu düzen değişti. Haremde devşirme sistemi başladı, yani padişahlar cariyelerle evleniyor ancak nikâh kıymıyordu. Çünkü hukuka göre köle olarak getirilen cariyeler padişahın malı olarak görülüyordu.
  • Padişahlar neden yabancı kadınlarla evleniyordu? Osmanlı Padişahları neden Türk kadınlarıyla evlenmedi?

    Ancak padişahların evlendiği kızların çoğunluğu Türk kökenliydi. II. Selim’den önceki (I.Murat hariç) 12 padişahın anneleri Türk asıllıdır. Annesi Türk asıllı olan son padişah Kanuni Sultan Süleyman olmuştur.

    FATİH SULTAN MEHMET'TEN SONRA DÜZEN DEĞİŞMİŞTİR

    Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra cariyeler ile evlenmek yaygınlaştı. Sadece Genç Osman (II. Osman) yabancı kadınlarla evlenme geleneğinin dışına çıkmış ve Şeyhülislam Esad Efendi ve Pertev Paşa’nın kızları ile evlenmiş ancak yeniçeri tarafından hoş görülmemiş ve tahttan indirilmiştir.
  • Padişahlar neden yabancı kadınlarla evleniyordu? Osmanlı Padişahları neden Türk kadınlarıyla evlenmedi?

    STATÜ TALEP EDİLMEZDİ

    Padişahların cariyelerle evlenmesinin sebebi ise seçilen cariyelerin ana ve babalarını bilmemesidir. Yani kökenleri hakkında hiçbir bilgileri yoktur ve Türkleşmişlerdir. Bu nedenle hiçbir cariye anne ve babasını bilemediğinden dolayı kendi ailesi için hak ve statü talep edememiştir, sadece oğlu için statü talep edebilirdi.
  • Padişahlar neden yabancı kadınlarla evleniyordu? Osmanlı Padişahları neden Türk kadınlarıyla evlenmedi?

    Fatih Sultan Mehmet’in devşirme sistemi getirmesinin asıl nedenlerinden birisi, Türk kadınlarının akrabalık bağı ile aileleri de dâhil olmak üzere genişleyerek yani nüfuz kazanarak, statüyü kendi çıkarları için kullanma olasılığını korumak ve yükselmesini engellemek istemesidir.
  • Padişahlar neden yabancı kadınlarla evleniyordu? Osmanlı Padişahları neden Türk kadınlarıyla evlenmedi?

    DEVLET GÜVENLİĞİ VE BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLANMAK İSTENMİŞTİR

    Kısa zaman içerisinde, Saray’a akrabalar girebilir ve önce kişisel sonra siyasi isteklerde bulunup istekleri yerine getirilmeyenler, kan bağına ve padişahın akrabası olmakla kazandıkları nüfuza güvenip entrikalara girişebileceği için, devlet güvenliği ve bütünlüğü sarsılacağı düşünülmüştür.

    Hatta Osmanlı hanedanlığına rakip başka bir hanedanlığın türeyebileceğine dair iddialar bulunur.
  • Padişahlar neden yabancı kadınlarla evleniyordu? Osmanlı Padişahları neden Türk kadınlarıyla evlenmedi?

    Buna en büyük örnek Avrupa Kraliyet Aileleridir. Avrupa’da “Veraset Savaşları” adı verilen hanedan akrabalıkları kavgalarıyla yıkılmış veya el değiştirmiştir. Ülkeler sırf bu nedenle el değiştirmiştir ve yeni düzenler kurulmuştur.
  • Padişahlar neden yabancı kadınlarla evleniyordu? Osmanlı Padişahları neden Türk kadınlarıyla evlenmedi?

    EN UZUN HANEDAN OLMASININ NEDENLERİNDEN OLARAK GÖRÜLÜR

    Osmanlı hareminde de bu tür entrikalar yaşanmıştır. Osmanlı’da hiçbir akrabası olmadığı halde Hürrem Sultan’ın gücü Osmanlı’yı ne kadar etkilediğini düşünecek olursak, güçlü ve tanınmış bir Türk beyinin soyundan gelen bir Türk kadının kendi gücünü de kullanarak bu entrikalara girmesi durumunda neler olabileceği tahmin edilebilir bir olasılıktır.
  • Padişahlar neden yabancı kadınlarla evleniyordu? Osmanlı Padişahları neden Türk kadınlarıyla evlenmedi?

    Osmanlı’nın devşirme sistemini uygulaması ile yaptığı değişim tarihçiler tarafından en uzun hanedan olmasının ana sebeplerinden birisi olarak görülür.

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