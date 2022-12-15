1926 yılında tablolar galerisine getirilen resimde Yavuz Sultan Selim'in küpe taktığı iddia edilmiş ve daha sonra Osmanlı padişahlarının küpe takıp takmadığı pek çok kez sorgulanmıştır.

İddialara göre insanlar Yavuz Sultan Selim'in kendinisini Allah'ın kölesi ve kulu olduğunu hatırlamak için küpe taktığı söylenir.

Bir diğer iddiaya göre ise kendisine verilen nasihatları kulağına küpe olarak taktığı söylenir ancak hepsi uydurmadır.