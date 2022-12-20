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Logosunda sübliminal mesaj mı gizli? İşte dünyanın en ünlü markası hakkında bilinmeyen gerçekler

Herhangi bir objenin içine gömülü olan bir işaret ya da mesaj olan Subliminal mesaj insanların algılamayacağı şekilde, o anda fark edilmemek üzere tasarlanmıştır. Subliminal mesajlar markaların logolarında sıklıkla kullanılmakta. Bu mesajların insanın bilinçaltını etkiledikleri ileri sürülürken bu yöntemi kullananlardan birisi de dev marka McDonald's'tır.

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  • Logosunda sübliminal mesaj mı gizli? İşte dünyanın en ünlü markası hakkında bilinmeyen gerçekler

    Logo bir markanın müşterilerine karşı oluşturduğu ilk görsel imajdır. McDonald's'ın 'M'si için herhalde dünyanın en tanınan logosu dersek çok da yanlış olmaz. Bu anlamda bir tasarım harikası denilebilecek logo, aslında ilk başta biraz hile, biraz da tesadüfler eseri bulunmuş.
  • Logosunda sübliminal mesaj mı gizli? İşte dünyanın en ünlü markası hakkında bilinmeyen gerçekler

    Bugünkü son halini nerede görsek tanıyacağımız bu ikonik logodaki subliminal mesaj ise sizleri biraz şaşırtabilir! İşte dünya markası haline gelmiş McDonald's'ın ilginç logo hikayesi
  • Logosunda sübliminal mesaj mı gizli? İşte dünyanın en ünlü markası hakkında bilinmeyen gerçekler

    1937 yılında Patrick McDonald, Monrovia havaalanı civarında arabayla geçenlere sosisli sandviç satan bir stand açmıştı.
  • Logosunda sübliminal mesaj mı gizli? İşte dünyanın en ünlü markası hakkında bilinmeyen gerçekler

    Patrick'in iki oğlu Richard ve Maurice ise, 1940'ta bu tezgahı San Bernardino'ya taşıdılar.

    Sekiz yıl sonra da burayı, ayaküstü yemek yenen ve rakiplerinin yarı fiyatına (15 cent) hamburger satan bir dükkan haline getirdiler.
  • Logosunda sübliminal mesaj mı gizli? İşte dünyanın en ünlü markası hakkında bilinmeyen gerçekler

    İki McDonald kardeş, yol kenarında hizmet veren restoranları için rahat görülebilecek bir levha / logo arayışına girmişti.

    Böylelikle 1952'de iki mimarla oturup levhanın tasarımını düşünmeye başladılar. Richard McDonald, iki adet yarım çemberde ısrar ediyordu.

    Universal Stüdyoları'nın da tasarımcısı olan Clark Meston, Richard'ın önerdiği iki yarım çemberi, 8 metre büyüklükte neon lambalı ve yaldızlı bir parabole dönüştürdü.
  • Logosunda sübliminal mesaj mı gizli? İşte dünyanın en ünlü markası hakkında bilinmeyen gerçekler

    Kavis şeklindeki bu levha, ilk kez 1953'te Arizona'da bayilik olarak verilen bir McDonald's'da yerini aldı.

    Bayiliği satın alan kişi, Occidental Petrol'ün yöneticisi Neil Fox'tu. Fox'un kayınbiraderi Roger Williams ve iş ortağı Bud Landon ise, California'daki üçüncü McDonald's bayiliğini satın almıştı.

    Bayiler arttıkça, bayilerden sorumlu bir müdür ihtiyacı doğdu.

    Ve 1955 yılında kardeşler, isim hakkını kaybetmelerine yol açacak bir hamle yaptı.
  • Logosunda sübliminal mesaj mı gizli? İşte dünyanın en ünlü markası hakkında bilinmeyen gerçekler

    McDonald kardeşler 1955'te, jaz müzisyeni ve radyo DJ'i Ray Kroc'u bayi müdürü olarak işe aldı. Kroc aynı zamanda, atılabilir kağıt bardaklar satıyordu.

    Ucuz ve hızlı hamburger satan, kendine özgü bir tasarımı olan bu restoranlar zincirinin iyi iş yapacağını düşünen Kroc, 1961'de şirketi McDonald kardeşlerden 2,7 milyon dolara satın aldı.

    Kroc her yeni restoran için kardeşlere isim hakkı ödeme sözü vermişti; ama bunlar yazılı bir anlaşma haline getirilmemişti.

    Bu hileli yaklaşım sonucunda McDonald kardeşler, restoranın isim hakkını yitirmiş oldu.
  • Logosunda sübliminal mesaj mı gizli? İşte dünyanın en ünlü markası hakkında bilinmeyen gerçekler

    Kroc'un McDonald kardeşleri ekarte ederek restoranı nasıl ele geçirip zengin olduğunun hikayesi yıllardan beri konuşulur.

    Hatta 'The Founder' adlı filmde de bu konu ele alınıyor.
  • Logosunda sübliminal mesaj mı gizli? İşte dünyanın en ünlü markası hakkında bilinmeyen gerçekler

    John Lee Hancock'un yönettiği ve Michael Keaton'un başrolde oynadığı filmin afişi 'Başkasının fikrini çaldı ve Amerika da bunu yuttu' deyişini taşıyor.
  • Logosunda sübliminal mesaj mı gizli? İşte dünyanın en ünlü markası hakkında bilinmeyen gerçekler

    Logoya geri dönecek olursak:

    Tasarımı yenilemeye karar veren Kroc, çok zekice verilmiş bazı tavsiyelere uyacaktı.

    Kroc iki ayrı yaldızlı kavisi içeren logoları önce bitişik çifte kavis haline getirdi, sonra da 1968'te M logosuna dönüştürdü. (Logo en son 2003'te elden geçirilerek bugünkü halini aldı.)
  • Logosunda sübliminal mesaj mı gizli? İşte dünyanın en ünlü markası hakkında bilinmeyen gerçekler

    SÜBLİMİNAL MESAJ (BİLİNÇALTI MESAJ) NEDİR?

    Kısaca özetleyecek olursak, bir objenin içine gömülü halde sunulan işarettir. Normal insan algısı limitlerinin altında kalmak, ve ilk etapta fark edilmemek üzere özellikle tasarlanır. Biz mesajı göremesek de, bilinçaltımız kolaylıkla görebilir.

    Elbette, reklamcılık ve propaganda alanlarında, marka ve ürünlerin pazarlamasından toplumun ilgi, ihtiyaç ve algısını değiştirmeye kadar birçok konuda da en çok başvurulan tekniklerden bir tanesidir.
  • Logosunda sübliminal mesaj mı gizli? İşte dünyanın en ünlü markası hakkında bilinmeyen gerçekler

    HİKAYENİN BAĞLANDIĞI MÜTHİŞ ZİHİN: SİGMUND FREUD

    Karakter oluşumunda bebeklik ve çocukluk yıllarının önemini vurgulayan ilk kuramcı olan Freud, kişiliğin ilk 6 yılda oluştuğunu söylüyordu. Freud'a göre, 0 - 1 yaş arasındaki 'oral dönem'de, hazzın kaynağı ağızdır ve bu nedenle de, emzirilen çocuk kesinlikle annesinden ayrılmak istemez.

    Freud'a göre id, ego ve süper ego'dan oluşan ruhsal yapıda id, insanın doğuştan beri sahip olduğu tüm güdülerinin toplamıdır. İd, sürekli olarak isteklerine doyum arar. Kişinin temel taşıdır; doğuştan getirilir ve ruhsal enerjinin kaynağıdır. Aynı zamanda içgüdülerin de kaynağıdır.
  • Logosunda sübliminal mesaj mı gizli? İşte dünyanın en ünlü markası hakkında bilinmeyen gerçekler

    İşte McDonald's'ın meşhur logosunun, basit bir M harfinden ibaret olmaktan ziyade, annenin besleyici göğüslerini simgelediği söylenir.

    Kroc logoyu yenileme arayışında iken, Amerikalı Freud'cu psikologların tavsiyelerini tutmuştur.

    Kimileri halen buna 'logoya aşırı anlam yüklemek' dese bile, McDonald's'ın çocukları çekme çabasının yanı sıra herkesin içindeki çocuğa ve 'id'e seslenmek için on milyonlarca dolar harcadığı doğrudur.

 

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