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Dünyaca ünlü markaların logoları ne anlatıyor? İşte markaların bilinmeyen hikâyeleri

Dünyaca ünlü birçok marka, arkasında birçok hikâye barındırıyor. Bu markaların logolarını sıklıkla görüyoruz ama ne anlama geldiklerini bilmiyoruz. İşte, öğrendiğinizde markayı daha iyi anlamanızı sağlayacak ilginç logo öyküleri...

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  • Dünyaca ünlü markaların logoları ne anlatıyor? İşte markaların bilinmeyen hikâyeleri

    MICHELIN

    Şirketin kurucusu Eduard Michelin 1984 yılında üst üst yığılmış araç lastiklerini görünce bu görüntüyü bir insana benzetmiş. Reklamcısına lastiklerden yapılmış bir adam çizimi siparişi verince "Bibendum" isimli lastik adam, şirketin simgesi haline gemiş.
  • Dünyaca ünlü markaların logoları ne anlatıyor? İşte markaların bilinmeyen hikâyeleri

    VODAFONE

    Vodafone ismi; üç farklı kelimenin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş. VO (voice-ses) DA (data- veri) ve FONE (phone-telefon). Zaten şirketin logosunda da bir konuşma balonu yer alıyor.
  • Dünyaca ünlü markaların logoları ne anlatıyor? İşte markaların bilinmeyen hikâyeleri

    BMW

    BMW isminin açılımı Bayerische Motoren Werke AG yani (Bavyera Motor Fabrikaları). Şirket ilk zamanlarında uçak motoru üretiyordu bu yüzden logoda mavi gökyüzünde süzülen bir uçak pervanesi kullanılmış. 
  • Dünyaca ünlü markaların logoları ne anlatıyor? İşte markaların bilinmeyen hikâyeleri

    MERCEDES-BENZ

    Mercedes'in logosu; üç parçalı bir yıldızdan oluşuyor. Yıldızların 3 ucu; kara, hava ve denizdeki hakimiyete ve kaliteye gönderme yapıyor. 
  • Dünyaca ünlü markaların logoları ne anlatıyor? İşte markaların bilinmeyen hikâyeleri

    ADIDAS

    Logodaki üç şerit, bir dağı temsil ediyor. Bu da sporcuların başarıya giden yoldaki zorluklarını anlatıyor. 
  • Dünyaca ünlü markaların logoları ne anlatıyor? İşte markaların bilinmeyen hikâyeleri

    ROLEX

    Rolex logosunun üzerindeki taç, saat ustalığını işaret ederken; tacın çubukları gibi gözüken detaylar ise  saat ustasının hünerli parmaklarını sembolize ediyor. Bu fikrin babası ise Rolex logosu firmanın kurucusu Hans Wilsdorf. 
  • Dünyaca ünlü markaların logoları ne anlatıyor? İşte markaların bilinmeyen hikâyeleri

    STARBUCKS

    Starbucks kahvelerinin üzerinde gözüken kadın, Yunan mitolojisindeki Sirenleri temsil ediyor. Sirenler, mitolojide denizcileri güzellikleriyle kandırıp öldüren tehlikeli yaratıklar geçiyor. Starbucks ismini ise Herman Melville’in ünlü romanı Moby-Dick’teki “Starbuck” isimli karakterden alıyor.
  • Dünyaca ünlü markaların logoları ne anlatıyor? İşte markaların bilinmeyen hikâyeleri

    APPLE

    Apple'ın logosu için birkaç şehir efsane dolaşıyor. Bunlardan ilki, Enigma şifrelerini çözen ve bilgisayarın babası sayılan dahi matematikçi Alan Turing'in eşcinsel olduğu için intihara zorlanarak, siyanürlü bir elmayı ısırarak vefat etmesine gönderme yaptığı düşünülüyor. Logonun ilk halinde gökkuşağı renkleri var.

    Diğer bir görüş ise; Newton'un kafasına düşen elmaya gönderme yapılması.

    Başka bir görüş ise  Steve Jobs’un Adem ve Havva’nın cennetten kovulmasına neden olan elmadan esinlenerek bunu tercih ettiği yönünde.
  • Dünyaca ünlü markaların logoları ne anlatıyor? İşte markaların bilinmeyen hikâyeleri

    LEGO

    Lego, Danimarka dilinde "iyi oyna" anlamına gelen ”Legt godt" ifadesinden türemiş.  Lego kelimesi Latincede ise ”Birleştiriyorum” anlamına geliyor.
  • Dünyaca ünlü markaların logoları ne anlatıyor? İşte markaların bilinmeyen hikâyeleri

    COCA COLA

    Coca Cola’nın mucidi Dr. Pemberton’un ortağı ve aynı zamanda muhasebecisi Frank Robinson; iki C harfinin estetik gözükeceğini düşünerek kendi el yazısıyla logoyu tasarlamış. Logonun anlamı “Nefis ve Taze” olarak açıklanıyor.

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