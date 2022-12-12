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İşte yabancı markaların doğru okunuşu ve telaffuz şekilleri!

Günlük hayatta alışveriş merkezlerinde sıklıkla gördüğümüz markaların isimlerini okurken kafa karışıklığı yaşayabiliriz. Dünyaca ünlü markaların her birinin okunuşları birbirinden farklı. Markaların nasıl okunduğunu bilmekte fayda var. İşte, dünyaca ünlü markaların okunuşları...

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  • Yabancı markalar nasıl okunur? İşte yabancı markaların doğru okunuşu ve telaffuz şekilleri!

    HYUNDAİ - HUUNDEY

    Güney Kore merkezli otomobil şirketinin okunuşu farklı anlaşılabiliyor. 1967'de kurulan şirketin "huundey" şeklinde okunuyor.
  • Yabancı markalar nasıl okunur? İşte yabancı markaların doğru okunuşu ve telaffuz şekilleri!

    IKEA- AYKİYA

    Hollanda merkezli hazır mobilya, mutfak aletleri ve ev aksesuarları tasarlayan firma çok uluslu bir İsveçli şirketler grubudur. Ikea'nın okunuşu ise "aykiya" şeklindedir.

     
  • Yabancı markalar nasıl okunur? İşte yabancı markaların doğru okunuşu ve telaffuz şekilleri!

    SAMSUNG - SEMSONG

    Dev teknoloji şirketi Samsung (semsong) Güney Kore merkezlidir. 
  • Yabancı markalar nasıl okunur? İşte yabancı markaların doğru okunuşu ve telaffuz şekilleri!

    WOLKSWAGEN -FOLKSVAGIN

    Alman merkezli otomobil firması 1937 yılında kurulmuştur.

     
  • Yabancı markalar nasıl okunur? İşte yabancı markaların doğru okunuşu ve telaffuz şekilleri!

    PEUGEOT -PUJEO

    Fransız otomobil markası 1890'dan bu yana otomobil, bisiklet ve motosiklet üretiyor. 
  • Yabancı markalar nasıl okunur? İşte yabancı markaların doğru okunuşu ve telaffuz şekilleri!

    PORSCHE - PORŞA

    Almanya genel merkezli ünlü otomobil şirketi, 1931'den bu yana tasarımlarını sürdürüyor.
  • Yabancı markalar nasıl okunur? İşte yabancı markaların doğru okunuşu ve telaffuz şekilleri!

    CITROEN- SİTHOEĞN

    Fransız otomobil markası, boğazdan bir okunuşa sahip.

     
  • Yabancı markalar nasıl okunur? İşte yabancı markaların doğru okunuşu ve telaffuz şekilleri!

    SKODA - ŞIKODA

    Çek Cumhuriyeti merkezli otomobil üreticisinin telaffuzu diğerlerine göre daha kolay.
  • Yabancı markalar nasıl okunur? İşte yabancı markaların doğru okunuşu ve telaffuz şekilleri!

    SCHWARZKOPF - ŞIVARZKOF

    Dünyaca ünlü kozmetik markası okunuşu Almanca aksanına göre telaffuz ediliyor.

     
  • Yabancı markalar nasıl okunur? İşte yabancı markaların doğru okunuşu ve telaffuz şekilleri!

    HUGO BOSS - HÜGO BOS

    Alman moda markası Hugo Boss'ın telaffuzu diğerlerine göre daha kolay.
  • Yabancı markalar nasıl okunur? İşte yabancı markaların doğru okunuşu ve telaffuz şekilleri!

    VERSACE - VERSAÇE

    İtalyan markası Versace modanın kalbi Milano'dan geliyor.

     

     
  • Yabancı markalar nasıl okunur? İşte yabancı markaların doğru okunuşu ve telaffuz şekilleri!

    LES BENJAMİNS - LE BEN JA MEN

    Türk markası Les Benjamins'in sahibi Bünyamin Aydın, kendisine Almanya'da "Benjamin" dedikleri için bu ismi kullanmıştır.

     

     
  • Yabancı markalar nasıl okunur? İşte yabancı markaların doğru okunuşu ve telaffuz şekilleri!

    HERMES -EHRMEZ

    Fransız markası Hermez dünyaca ünlü çantaları tasarlıyor.
  • Yabancı markalar nasıl okunur? İşte yabancı markaların doğru okunuşu ve telaffuz şekilleri!

    BURBERRY - BÖRBIRİ

    İngiliz markası Burberry dünyanın 98. en değerli markasıdır.

     
  • Yabancı markalar nasıl okunur? İşte yabancı markaların doğru okunuşu ve telaffuz şekilleri!

    PİERRE CARDİN - PİEĞ KAĞDEN

    İtalyan asıllı Fransız modacı Pierre Cardin markayı 1950'de kurmuştur.
  • Yabancı markalar nasıl okunur? İşte yabancı markaların doğru okunuşu ve telaffuz şekilleri!

    NİKE - NAYKİ

    ABD merkezli spor markası Phil Knight ve Bill Bowerman ortaklığıyla kurulmuştur.

     
  • Yabancı markalar nasıl okunur? İşte yabancı markaların doğru okunuşu ve telaffuz şekilleri!

    GIVENCHY - JİVANŞİ

    Fransız lüks giyim markası Hubert de Givenchy tarafından kurulmuştur.
  • Yabancı markalar nasıl okunur? İşte yabancı markaların doğru okunuşu ve telaffuz şekilleri!

    TCHİBO - ÇİBO

    Almanya, Hamburg merkezli firma Max Herz tarafından kurulmuştur.
  • Yabancı markalar nasıl okunur? İşte yabancı markaların doğru okunuşu ve telaffuz şekilleri!

    LE PETİT MARSEİLLAİS - LÖ PÖTİ MARSEYYE

    Fransız kişisel bakım markasının anlamı "Küçük Marsilyalı" demektir.
  • Yabancı markalar nasıl okunur? İşte yabancı markaların doğru okunuşu ve telaffuz şekilleri!

    DEICHMANN -DAYHMAN

    Alman ayakkabı markası 1913'te kurulmuştur.
  • Yabancı markalar nasıl okunur? İşte yabancı markaların doğru okunuşu ve telaffuz şekilleri!

    LOUİS VUİTTON - LUİ VİTON

    Fransız markanın adı tasarımcısından geliyor.

     
  • Yabancı markalar nasıl okunur? İşte yabancı markaların doğru okunuşu ve telaffuz şekilleri!

    L'OCCITANE - LÖKSİTAN

    Fransız markanın isminin anlamı "Occitane bölgesimde yaşayan kadın" demektir.

     
  • Yabancı markalar nasıl okunur? İşte yabancı markaların doğru okunuşu ve telaffuz şekilleri!

    YVES ROCHER - İV ROŞE

    Kimyager Yves Rocher'in adı markaya verilmiştir.

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