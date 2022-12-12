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Buzdolabına bu yiyecekleri koyarsanız daha çabuk bozulur!

Yiyecekleri daha uzun ömürlü kullanabilmek için genelde buzdolabında saklamayı tercih edebilirsiniz. Ancak bazı yiyecekleri buzdolabına koymanız daha çabuk bozulmasına neden olur. İşte, buzdolabına koymamanız gereken yiyecekler...

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  • Buzdolabına bu yiyecekleri koymayın! Daha çabuk bozuluyorlar!

    DOMATES

    Domates, oda sıcaklığında durması gereken bir yiyecektir. Buzdolabına giren domatesler daha çabuk bozulabilir. Yazın tam olgunlaşmayan domatesi güneşin önüne koyarak kızarmasını sağlayabilirsiniz.
  • Buzdolabına bu yiyecekleri koymayın! Daha çabuk bozuluyorlar!

    MUZ

    Muz olgunlaşmak için ısıya ihtiyaç duyar. Buzdolabına koyarsanız çabuk yumuşar ve bozulur.
  • Buzdolabına bu yiyecekleri koymayın! Daha çabuk bozuluyorlar!

    ÇİLEK

    Çok çabuk bozulan çilek özellikle yıkandığı zaman ve buzdolabına girince 1 gün içerisinde küflenir. Bu nedenle çilek dışarıda beklemelidir. Ayrıca yiyeceğiniz zaman yıkarsanız daha uzun dayanır.
  • Buzdolabına bu yiyecekleri koymayın! Daha çabuk bozuluyorlar!

    BAL

    Bal eğer buzdolabına girerse şekerlenir. Dışarıda ağızı kapalı bir şekilde oda sıcaklığında beklemelidir.
  • Buzdolabına bu yiyecekleri koymayın! Daha çabuk bozuluyorlar!

    ZEYTİNYAĞI

    Zeytinyağı buzdolabına girerse katılaşır. Bu nedenle dışarıda oda sıcaklığında ağızı kapalı bir şekilde beklemesi gerekir.
  • Buzdolabına bu yiyecekleri koymayın! Daha çabuk bozuluyorlar!

    EKMEK

    Ekmeğinizi buzlukta dondurduktan sonra tekrar ısıtarak tüketebilirsiniz, fakat buzdolabında muhafaza etmek bayatlamasına neden olur. Daha uzun ömürlü tüketileceği düşünülse bile tam tersi daha çabuk bozulur.
  • Buzdolabına bu yiyecekleri koymayın! Daha çabuk bozuluyorlar!

    ÇİKOLATA

    Çikolatayı özellikle ağzı açıkken buzdolabında saklarsanız bütün yemeklerin kokusunu üzerine çeker. Tekrar yediğiniz zaman muhtemelen yemeklerin tadını da alırsınız. Bunun haricinde çikolatanın içerisinde bulunan yağ üzerine çıkarak donar ve tadı bozulur. Bu nedenle dışarıda saklamanız gerekir.
  • Buzdolabına bu yiyecekleri koymayın! Daha çabuk bozuluyorlar!

    FINDIK KREMASI

    Fındık kremasını buzdolabında saklarsanız tekrar yemek istediğinizde ekmeğinize rahat bir şekilde süremezsiniz. Çünkü kıvamı donar ve katılaşır.
  • Buzdolabına bu yiyecekleri koymayın! Daha çabuk bozuluyorlar!

    MAYDANOZ

    Maydanoz gibi yeşil bitkiler buzdolabına yerleşitirildiğinde çok uzun süre dayanamazlar. Buzdolabı yerine su dolu bir kaba koyacağınız maydanoz hem daha uzun ömürlü dayanır hem de daha canlı durur.

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