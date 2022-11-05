L’ERA FRESCA

Sagra ve Tadelle’nin sahibiyken her şeyden vazgeçerek "L’era Fresca" markasıyla dondurmacılık yapmaya başlayan Ahmet ve Zafer Toksöz’e ait dondurma markası.

İsmi sebebiyle İtalya'nın içinden geldiğini sandığımız L'era Fresca, aslında bir Türk markası. İtalyancada tazelik ve ferahlık anlamına gelen L'era Fresca'nın kuruluş hikayesi de oldukça ilginç. Sagra ve Tadelle'nin sahibiyken her şeyden vazgeçerek "L'era Fresca" markasıyla dondurmacılık yapmaya başlayan Ahmet ve Zafer Toksöz bu dondurmayı hayatımıza kazandırmış durumdalar.