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Duyunca çok şaşıracaksınız: Bu markaları yabancı sanıyorsanız yanılıyorsunuz! İşte yabancı sanılan Türk markaları

Ülkemizde sıklıkla kullanılan markaları isminden dolayı çoğumuz yabancı sanıyoruz. Ancak gerçek pek de öyle değil. Her gün alışveriş yaptığımız ancak ismi yabancı olan markalar yüzde yüz yerli Türk markaları. Üstelik açılımlarını duyunca oldukça şaşıracaksınız! İşte yabancı sanılan Türk markaları

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  • Duyunca çok şaşıracaksınız: Bu markaları yabancı sanıyorsanız yanılıyorsunuz! İşte yabancı sanılan Türk markaları

    Sıklıkla alışveriş yaptığımız mağazaların çoğu yabancı isimlerden oluşuyor. Kullanılan isimler ya bilinçli bir şekilde yabancı olarak tercih ediliyor ya da bir ismin kısaltmasının sonucunda kendiliğinden yabancıymış gibi görülüyor. Aşağıdaki markalardan bazılarının Türk olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte yabancı sanılan Türk markaları…
  • Duyunca çok şaşıracaksınız: Bu markaları yabancı sanıyorsanız yanılıyorsunuz! İşte yabancı sanılan Türk markaları

    BELLONA

    İtalyan sanılıp boykot edilmişliği var Bellona'nın! 1998 yılında İtalya’ya karşı yapılan protestolarda çok sayıda marka boykot edilirken İtalyan markası sanılıp Bellona koltuk takımı yakıldı. Halbuki fabrikası Kayseri'de bulunan Bellona, Boytaş'a ait yüzde yüz Türk sermayeli bir şirket. O dönemde Bellona, bunu kamuoyuna açıklamak zorunda kalıp resmi bir yazı yayınlamamıştı.
  • Duyunca çok şaşıracaksınız: Bu markaları yabancı sanıyorsanız yanılıyorsunuz! İşte yabancı sanılan Türk markaları

    BEYMEN

    Yabancı sanılan markalardan biri de Beymen. Ancak aslında ilk kurulduğu zamanlarda sadece erkek tüketicileri hedefledikleri için "bey" ve globalde de yer alabilsin diye "men" kelimeleri birleştirilip bu isim verilmiş.
  • Duyunca çok şaşıracaksınız: Bu markaları yabancı sanıyorsanız yanılıyorsunuz! İşte yabancı sanılan Türk markaları

    CAFÉ CROWN

    Kahve zincirleri ve suda çözülebilir kahve markası olan Café Crown aslında Ülker’in çıkardığı bir marka.
  • Duyunca çok şaşıracaksınız: Bu markaları yabancı sanıyorsanız yanılıyorsunuz! İşte yabancı sanılan Türk markaları

    CASPER

    1995 yılında 3 üniversite mezunu genç tarafından İstanbul merkezli kurulan şirket, Telekomünikasyon cihazları üretmektedir. Sektördeki başarıları ile her geçen gün sahalarını genişletmekte, üretimlerini artırmaktadırlar.
  • Duyunca çok şaşıracaksınız: Bu markaları yabancı sanıyorsanız yanılıyorsunuz! İşte yabancı sanılan Türk markaları

    COLIN'S

    Tekstil, garimenkul ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren yerli kuruluş Eroğlu Holding bünyesindeki Colin's, dünyanın 38 ülkesindeki 600'ü aşkın mağazasında faaliyet gösteriyor. Ürünlerini Çorlu'daki fabrikasında üretiyor.
  • Duyunca çok şaşıracaksınız: Bu markaları yabancı sanıyorsanız yanılıyorsunuz! İşte yabancı sanılan Türk markaları

    DYO

    Ünlü boya firması, ismi itibariyle yabancı sayılsa da açılımı her şeyi açıklar türden: DYO, yani Durmuş Yaşar ve Oğulları! Kurucusu da tahmin edeceğiniz üzere Durmuş Yaşar.
  • Duyunca çok şaşıracaksınız: Bu markaları yabancı sanıyorsanız yanılıyorsunuz! İşte yabancı sanılan Türk markaları

    ENGLISH HOME

    Turgut Aydın Holding’e ait olan English Home, İngiliz stili ev tarzını yansıtmayı amaçladığı için bu ismi almış.
  • Duyunca çok şaşıracaksınız: Bu markaları yabancı sanıyorsanız yanılıyorsunuz! İşte yabancı sanılan Türk markaları

    GRATİS

    Latince "bedava" anlamına gelen Gratis, kişisel bakım perakendeciliğine giren Demir Sabancı’nın bir girişimi.
  • Duyunca çok şaşıracaksınız: Bu markaları yabancı sanıyorsanız yanılıyorsunuz! İşte yabancı sanılan Türk markaları

    GREYDER

    İlk bakışta dünyaca ünlü bir yabancı marka olarak görülse de Greyder aslında, Çorum ilinin İskilip ilçesinden çıkmış olan bir Türk markası.
  • Duyunca çok şaşıracaksınız: Bu markaları yabancı sanıyorsanız yanılıyorsunuz! İşte yabancı sanılan Türk markaları

    KOTON

    Kurucu üyeleri Yılmaz Yılmaz ve Gülden Yılmaz tarafından İstanbul'da 1988 yılında kurulmuştur. Giyim firması Türkiye'de 275, Avrupa'da 159 mağazası ile geniş bir pazar alanına hitap etmektedir.
  • Duyunca çok şaşıracaksınız: Bu markaları yabancı sanıyorsanız yanılıyorsunuz! İşte yabancı sanılan Türk markaları

    L’ERA FRESCA

    Sagra ve Tadelle’nin sahibiyken her şeyden vazgeçerek "L’era Fresca" markasıyla dondurmacılık yapmaya başlayan Ahmet ve Zafer Toksöz’e ait dondurma markası.

    İsmi sebebiyle İtalya'nın içinden geldiğini sandığımız L'era Fresca, aslında bir Türk markası. İtalyancada tazelik ve ferahlık anlamına gelen L'era Fresca'nın kuruluş hikayesi de oldukça ilginç. Sagra ve Tadelle'nin sahibiyken her şeyden vazgeçerek "L'era Fresca" markasıyla dondurmacılık yapmaya başlayan Ahmet ve Zafer Toksöz bu dondurmayı hayatımıza kazandırmış durumdalar.
  • Duyunca çok şaşıracaksınız: Bu markaları yabancı sanıyorsanız yanılıyorsunuz! İşte yabancı sanılan Türk markaları

    LC WAIKIKI

    İsmini Hawai’de bulunan Waikiki plajından ve Fransızca "arkadaşları" anlamına gelen "Les Copains"den alan marka 1997 yılında Fransızlardan alınarak bir Türk markası haline geldi.
  • Duyunca çok şaşıracaksınız: Bu markaları yabancı sanıyorsanız yanılıyorsunuz! İşte yabancı sanılan Türk markaları

    LESCON

    Giyim üzerine üretim yapan Lescon, 1992 yılında Aydın Erbay tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Türkiye'de 60'ın üzerinde mağazası bulunmaktadır. Ayakkabı giyimi üzerine tanınan firma aynı zamanda yerli spor kulüplerimiz için de forma üretiminde yer almaktadır.
  • Duyunca çok şaşıracaksınız: Bu markaları yabancı sanıyorsanız yanılıyorsunuz! İşte yabancı sanılan Türk markaları

    MADAME COCO

    Kurucusu olan İlhan Tanacı English Home’un da eski sahibi. İlhan Tanacı aynı İngiliz ev stilini yansıtmak için English Home markasını oluşturduğu gibi Fransız tarzı bir hava vermek için de bu markasına Madame Coco ismini verdi.
  • Duyunca çok şaşıracaksınız: Bu markaları yabancı sanıyorsanız yanılıyorsunuz! İşte yabancı sanılan Türk markaları

    MADO

    Mado'nun açılımının Maraş Dondurmaları olduğunu söylesek yeterli olur sanırız.
  • Duyunca çok şaşıracaksınız: Bu markaları yabancı sanıyorsanız yanılıyorsunuz! İşte yabancı sanılan Türk markaları

    OSSE

    Yine 2 ortaklı bir markadan bahsediyoruz. Birinin adı Osman, diğerinin adı Sezai. Yani OSSE…
  • Duyunca çok şaşıracaksınız: Bu markaları yabancı sanıyorsanız yanılıyorsunuz! İşte yabancı sanılan Türk markaları

    PASTAVILLA MAKARNALARI

    Pastavilla, adı itibariyle İtalyan markası sanılsa da has Türk makarnası. 1928’de kuruldu. O zaman adı Kartal Makarnaları iken 1992’de Pastavilla adını aldı ve bugünlere kadar geldi.
  • Duyunca çok şaşıracaksınız: Bu markaları yabancı sanıyorsanız yanılıyorsunuz! İşte yabancı sanılan Türk markaları

    YU-MA-TU

    Yusuf, Mahmut ve Tuncer kardeşlerin ilk hecelerinden oluşmuş bir uydu alıcısı markası.

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