Avrupa'nın son paganlarının diyarı: Mari El Cumhuriyeti

Rusya’nın pek çok şehrinde olduğu gibi Yoşkar Ola’da da bir Kremlin bulunuyor. Tsarekokşayskiy Kremlin, 2009’da inşa edilmiş ve Rusya’nın en genç Kremlin’i ünvanına sahip. Tesis, pek çok tarih ve kültür etkinliğine ev sahipliği yapıyor.