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Avşa adasında 7 saat elektrik kesintisi yaşandı

Yerli tatilcilerin uğrak yeri olan Balıkesir bağlı Marmara ilçesinin Avşa adasında, dün akşam saatlerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Kesinti, elektrik tellerinin kopması nedeniyle 7 saat sürerken ekiplerin çalışmaları sonucu adaya elektrik verilmeye başlandı

Avşa adası, 7 saat elektriksiz kaldı
Avşa adası, 7 saat elektriksiz kaldı
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DHA

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa adasında elektrik tellerinin kopması sonucu ada halkı 7 saat boyunca elektriksiz kaldı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, UEDAŞ'a bağlı Bursa'dan gelen görevlilerin çalışmasıyla sorunun giderildiğini ifade etti.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı olan ve yaz aylarında tatilcilerin akınına uğrayan Avşa adasında, bu akşam saat 18.30 sıralarında elektrik tellerinin kopması sonucu ada genelinde enerji kesintisi yaşandı. Özellikle yerli turistin tercih ettiği Avşa'da yaz sıcağında yaşanan elektrik kesintisi tatilcilere zor anlar yaşattı.

KESİNTİ 7 SAAT SÜRDÜ

Adalar Belediyesi tarafından hastaların mağdur olmaması için sağlık ocağına jeneratörle elektrik verildi. Arızanın giderilmesi için de UEDAŞ yetkilileri Bursa'dan uzman personelleri bölgeye sevk etti. DHA'nın haberine göre; teknisyenlerin çalışmaları sonucu 7 saat kesintinin yaşandığı Avşa'da 01.30 sıralarında arıza giderilerek, elektrik verilmeye başlandı.

BELEDİYE BAŞKANI AKSOY'DAN AÇIKLAMA

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 80 bin kişinin tatil yaptığı Avşa adasında bu akşam saat 18.30 sıralarında, yüksek gerilim hattında iletken tellerin kopması sonucu elektrikler kesildi. Sağlık ocağına jeneratörlerimizden elektrik verdik. UEDAŞ ve belediye personelimizin çalışmalarıyla sorun giderildi" dedi.

Avşa adası yaz aylarında İstanbul ve Bursa'dan gelen yerli turistin tercih ettiği mekanların başında yer alıyor. Kış aylarında 2 bin olan ada nüfusunun yaz aylarında ise 80 -100 bine ulaştığı belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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