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Avustralya Başbakanı cinsel istismar mağdurlarından özür diledi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, parlamentoda yaptığı açıklamada papazların çocuklara cinsel taciz uyguladığını tespit edilmesi üzerine taciz kurbanlarından resmen özür diledi.

22.10.2018 - 11:47 | Güncelleme: İHA

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkede 5 yıl süren araştırmayla on binlerce çocuğun kiliselerde cinsel tacize uğradığının tespit edilmesi üzerine taciz kurbanlarına ve ailelerine yönelik resmi özür konuşması yaptı.

Kiliselerdeki çocuk tacizleri üzerine araştırma yapan ekibin 15 bin kişi ile görüştüğü, tacizin uygulandığı kilise, okul ve spor tesisi gibi 4 bin kuruluşun incelendiği belirtildi. Tacizlerin çoğunun Katolik kiliselerinde papazlar ve okullarda öğretmenler tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Başbakan Scott Morrison parlamentoda yaptığı resmi özür açıklamasında şunları kaydetti:
"Bugün nihayet çocukların kayıp çığlıklarıyla karşılıyor ve kabul ediyoruz. Biz, görmezden gelinen ve bizden özür bekleyen mağdurların önünde eğilecek kadar alçak gönüllü olmalıyız. Çocukların ve ebeveynlerinin çığlıklarına niçin kulak tıkandı? Niçin bizim adalet sistemimiz adaletsizliğe karşı kör kaldı? Hareket geçmek niçin bu kadar zaman aldı?"

Başbakan yaptığı konuşmada, Avustralya’da 5 yıl süren ve geçen Aralık ayında biten soruşturmada 8 bin mağdurun dinlendiğini söyledi. Başbakan Morrison, kurbanların acılarını hissettiğini belirterek bu tacizlerin yaşandığı kurumları ihmalleri sebebiyle kınadı.

Başbakan Morrison mağdurlar birinin kendisine gözyaşları içinde, "Bunu bize yapan yabancı bir düşman değildi. Bunun Avustralyalılar Avustralyalılara yaptı. Düşmanlarımız içimizde, aramızda” dediğini aktardı. Başbakan ayrıca cinsel istismar işkencesinin, günlerce, aylarca, yıllarca durmadan sürdüğünü, belirterek, “Bir çocuk konuştuğu zaman ona inanılmadı, suçlular cezasız kaldı” dedi.

Başbakan Scott Morrison sözlerine şöyle devam etti:
“Bir taciz mağduru bana şöyle söyledi; ben öğretmenime tacize uğradığımı söylediğim zaman bir sonraki tacizcim beni korumasını beklediğim öğretmenim oldu. Güven kırıldı. Masumiyet ihanete uğradı. Güç kötüye kullanıldı.”
Başbakanın konuşmasının ardından parlamentoda mağdurlar için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

MAĞDURLAR İÇİN TAZMİNAT ÖDENECEK

Kurbanlara hükümet tarafından mağdur başına 106 bin dolar tazminat verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Başbakan, taciz mağdurları için bir müze açılmasının sözünü de verdi.
Ağustos ayında Katolik kilisesi, günah çıkarma esnasında yapılan cinsel taciz itirafının adalete ihbar edilmesi isteğini reddetmişti.

 

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