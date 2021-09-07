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Avustralya Başbakanı Scott Morrison, eleştirilerin ortasında “Babalar Günü” gezisini savundu

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya'da uygulanan kısıtlamalardan ve seyahat kurallarından muaf tutulması, ülkede ağır eleştirilere neden oldu. Morrison ise eleştirileri, "belden aşağı vurmak" olarak niteledi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, eleştirilerin ortasında “Babalar Günü” gezisini savundu
Scott Morrison'dan eleştirilere "ucuz numara" yorumu
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Hafta sonu ailesini görmek için gittiği Sidney gezisi nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalan Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un ülkedeki seyahat kısıtlamalarından muaf tutulması eleştirilere neden oldu.

Başbakan eleştirilere karşılık, temel bir çalışma muafiyetinin bulunduğunu ve Sidney'e "Babalar Günü" için gittiğini vurguladı. Morrison, ardından da Avustralya’nın başkenti Canberra'ya döndüğünü aktardı.

Guardian'ın aktarmış olduğu haberde, Başbakan Morrison'un, Avustralya Başkent Bölgesi ACT’nin baş sağlık görevlisi olan Kerryn Coleman'dan onay aldıktan sonra iki haftalık karantina sürecinden geçmek zorunda kalmadığını yazarken salı günü Sky News ile röportaj yapan Morrison, birçok Avustralyalının seyahat edememesi nedeniyle insanların “hayal kırıklığını” anladığını ancak konuyla ilgili “yanlış bilginin” kurbanı olduğunu iddia etti.

Parlamenter yetkililere sunulan temel çalışma muafiyeti kapsamında, Sidney gezisi için bir seyahat muafiyet alma zorunluluğu olmadığını da söyleyen Morrison, ailesinin yanında “Babalar Günü” vesilesiyle bulunduğunu ve ardından resmî toplantılara katıldığını aktardı.

Guardian'dan Paul Karp, ülkede yetkililerin, haziran ayında Yeni Güney Galler'deki Covid-19 salgını nedeniyle ACT’nin sakinlere Yeni Güney Galler’e seyahat etmemelerini şiddetle tavsiye ettiğini ve genellikle geri dönen sakinlerinin iki haftalık karantina sürecinden geçmelerini şart koştuğuna dikkat çekti.

Avustralya'nın en büyük iki eyaleti ve başkenti, Covid-19 sürecinde karantina altındayken ve eyalet sınırı kısıtlamaları yürürlükteyken milyonlarca Avustralyalının uzun süre ailelerinden ve arkadaşlarından ayrı kaldığını aktardı.

Ülkedeki muhalefet de Morrison'u eleştirdi ve "bunun iyi bir görünüm olmadığı"nı söyledi.

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