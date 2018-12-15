Avusturya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya’nın SBS Televizyonu'nda yaptığı açıklamada Avustralya’nın, İsrail Meclisi Knesset’in ve birçok İsrail kuruluşunun bulunduğu Batı Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını söyledi. Morrison, son statünün belirlenmesinin ardından Avustralya Büyükelçiliği'ni Batı Kudüs’e taşıyacaklarını da ifade etti. Morrison, büyükelçilikleri için Batı Kudüs’te yer tespit çalışmasına başladığını belirtti.

BM, "BÜYÜKELÇİLİKLERİ TAŞIMAYIN" DEMİŞTİ

İHA'da yer alan habere göre Avustralya Başbakanı Morrison, Filistinlilerin, başkenti Doğu Kudüs olan kendi devletini kurma isteklerine de saygı duyduğunu belirtti. Morrison, Avustralya’nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) kararına uygun olarak İsrail-Filistin anlaşmasına iki devletli çözümden yana olduğunu da belirtti. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ABD, büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımış, bu olay Müslüman ülkeler tarafından büyük tepki çekmiş ve Filistin’de protesto gösterilerine yol açmıştı. Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Guatemala, Honduras Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımıştı. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler, hukuki statünün çözülmesinden önce üye devletlerin diplomatik misyonlarını Kudüs’e taşımaması için çağrıda bulundu.

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