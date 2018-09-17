Avustralya'da Lale Festivali başladı

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Bu yılki festival konseptinin geçmiş yıllardaki gibi kültür temalı olduğuna dikkati çeken Özgün, "Kültür yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için çok önemli bir öge. Dolayısıyla dernekler olarak kültürü yaşatmamız çok önemli. Festivali de kültürümüzü yaşatmak için çok önemli bir ortam olarak görüyorum" diye konuştu.