Irak'ı ziyaret eden Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Bağdat'ta Başbakan Adil Abdulmehdi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Morrison, Avustralya'nın imar, insani yardımlar ve ekonominin geliştirilmesi gibi iş birliği konularında Irak'ın ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğunu söyledi.

"IRAK'A TÜM ALANLARDA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Avustralya'nın terörle mücadelede Irak'a büyük destek verdiğini hatırlatan Morrison, Irak'ın dostu olduklarını ve tüm alanlarda destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Abdulmehdi ise basın toplantısında söz alarak, Avustralya ile tüm alanlarda iş birliğini geliştirmeyi arzuladıklarını söyledi.

Avustralyalı iş adamları ve büyük şirketlerin Irak'a gelmesini istediğini vurgulayan Abdulmehdi, ülkenin imarı ve istihdam alanlarında önemli katkı sağlayacaklarını ümit ettiğini dile getirdi.

Irak hükümeti, geçen şubat ayında yaptığı açıklamada, ülkenin yeniden imarı için on yıl boyunca 88.2 milyar dolara ihtiyaç olduğunu duyurmuştu.

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