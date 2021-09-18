AUKUS krizi devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Diplomasi
ABONE OL

Avustralya, Fransa'nın Canberra Büyükelçisi'ni geri çağırmasını "üzücü" olarak değerlendirdi

Avustralya, Fransa ile imzaladığı denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Fransa'nın Canberra Büyükelçisi'ni geri çağırmasını "üzücü" olarak karşıladıklarını belirtti.

Avustralya, Fransa'nın Canberra Büyükelçisi'ni geri çağırmasını
AUKUS krizi devam ediyor
0:00 / 0:00
AA

Avustralya Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Avustralya, ABD ve İngiltere arasında Avustralya'ya en az 8 nükleer enerjili denizaltı filosu sağlamak için yapılan anlaşmaya büyük tepki gösterip Canberra Büyükelçi'sini geri çağırmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Avustralya'nın, Fransa ile olan ilişkilere değer verdiği ve gelecekte yapacakları anlaşmaları beklediği belirtilen açıklamada, "Fransa'nın, saldırı sınıfı projesine ilişkin kararın ardından Avustralya Büyükelçisi'ni istişareler için geri çağırmasını üzüntüyle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada "Avustralya, ulusal güvenlik çıkarlarımıza uygun olarak alınan kararımızdan dolayı Fransa'nın duyduğu derin hayal kırıklığını anlıyor." ifadesi kullanıldı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından 16 Eylül'de düzenlenen çevirim içi toplantıda imzalan anlaşma, Avustralya ve Fransız Naval Grup tarafından 2016'da imzalanan ve 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmeyi iptal etmişti.

Anlaşmaya imza koyan 3 ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" anlaşmasından dolayı Fransız Naval Grup ile yapılan anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "sırtımızdan vurulduk" yorumunu yapmıştı.

Bakan Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Taliban, Afganistan'da okulların "erkekler için yeniden açılacağını" söylerken kızlardan bahsetmedi
DÜNYA Taliban duyurusunda kız çocuklarının eğitim hakkından ...
Japonya'da başbakanlık yarışı: Adaylar politikalarını açıkladı
DÜNYA Japonya'da seçim yarışı başladı
Japonya'da Chantu Tayfunu nedeniyle 5 kişi yaralandı
DÜNYA Japonya'da tayfun
KAFA KARIŞTIRDI! İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... - Haberler
DÜNYA İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama.. ...
ŞOKE EDEN ZİRVE! Son dakika: Türkiye'den 9 AB ülkesine tepki! - Haberler
DÜNYA Türkiye'den 9 AB ülkesine tepki!
Arjantin'de kriz! Kabine değişti
DÜNYA Arjantin'de kriz! Kabine değişti
Causeur dergisinin kapağına tepki: Rezil
DÜNYA Causeur dergisinin kapağına tepki: Rezil
SON DAKİKA! Yemen'den BM'ye çağrı
DÜNYA Yemen'den BM'ye çağrı
Cezayir eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika hayatını kaybetti
DÜNYA Cezayir eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ...
Fransa ABD ve Avustralya büyükelçilerini geri çağırdı
DÜNYA Fransa ABD ve Avustralya büyükelçilerini geri çağırdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.