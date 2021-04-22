Hindistan’ın günlük vaka sayısının rekor kırmasının ardından Avustralya Hindistan’a uçuşları azalttı.

Son 24 saatte 314 bin 835 yeni vakayla dünya rekoru kıran Hindistan’a yönelik kısıtlamaları perşembe günü açıklayan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Hindistan’a uçuşların yüzde 30 oranında azalttığını ifade etti. Hükümetin uçuş azaltma politikası aynı zamanda ticari uçuşları da kapsayacak.

Hindistan dışında, Avustralyalı yetkililer seyahat kısıtlamaları kapsamında başka hangi ülkelerin bu gruba dahil edileceğini ve çok yüksek riskli bölgeler listesini düzenliyor.