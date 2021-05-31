Avustralya ve Yeni Zelanda'dan insan hakları konusunda ortak hareket 0:00 / 0:00

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Avustralya ve Yeni Zelanda pazartesi günü yüz yüze yaptıkları görüşmede Hong Kong ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları durumu nedeniyle ciddi endişelerini dile getirdi.

15 aydan uzun bir süreden sonra, ilk yüz yüze görüşmelerinde Avustralya ve Yeni Zelanda'dan en büyük ticaret ortakları Çin'e karşı ortak hareket mesajı verildi.

Görüşmede birinci gündem maddesi Çin'deki insan hakları meselesiydi. Yeni Zelanda, Avustralya'ya kıyasla görüşmelerde daha uzlaşmacı bir tavır sergiledi. Başkent Wellington'dan gelen uzlaşmacı tavır Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in eleştirilmesine yol açtı.

Ardern eleştirilere karşılık, Yeni Zelanda ve Avustralya'nın ticaret ve insan hakları gibi konularda benzer pozisyonlara sahip olduğunu söyleyerek medyadaki ''güçlü duruş sergilemediklerine yönelik'' suçlamaları reddetti.

Avustralya Başkanı Scott Morrison, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ticaret yapan ülkeler olduğunu, ancak hiçbirinin egemenliğin ticarete takas edilmeyeceğini söyleyerek Ardern'i destekledi.

Morrison, Yeni Zelanda ve Avustralya arasında ilişkileri bozmaya çalışanlar olduğunu söyleyerek "Bence büyük ortaklar, arkadaşlar, müttefikler ve hatta aile olarak, buradan uzakta bizi bölmek isteyenler olacak ve başarılı olamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern bu ayın başında, ''Çin ile farklılıklarımı uzlaştırmamız çok zor'' açıklamasında bulunmuştu. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, Ardern’in uzun süredir Avustralya, Kanada, Birleşik Krallık ve ABD’nin oluşturduğu ‘‘Beş Göz’’ güvenlik istihbaratından huzursuz olduğunu da aktarmıştı.

Ardern bugün yaptığı açıklamada ise ''Konu, 'Beş göz' (Five Eyes) olduğunda şüpheye yer bırakmayacak şekilde kararlı bir üye olmaya devam ediyoruz'' söyleminde bulundu.

Çin'den iki ülkenin görüşmesine yönelik henüz herhangi bir yorum gelmedi. Çin uzun zamandır kendisine yönelik birçok ülkeden gelen insan hakları ihlallerine ilişkin suçlamaları reddederek organize tutum olarak adlandırıyor.