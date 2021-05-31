Avustralya ve Yeni Zelanda'dan insan hakları konusunda ortak hareket

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaDiplomasi
ABONE OL

Avustralya ve Yeni Zelanda'dan insan hakları konusunda Çin'e karşı ortak hareket mesajı

Avustralya ve Yeni Zelanda pazartesi günü yüz yüze görüşmesinde Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong'ta insan hakları durumuna yönelik ciddi endişelerini dile getirdi. İki ülkenin ortak hareket vurgusu yaptıkları görüşmeye Çin'den henüz bir yanıt gelmedi.

Avustralya ve Yeni Zelanda'dan insan hakları konusunda Çin'e karşı ortak hareket mesajı
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan insan hakları konusunda ortak hareket
0:00 / 0:00
Reuters / HABERTURK.COM

Avustralya ve Yeni Zelanda pazartesi günü yüz yüze yaptıkları görüşmede Hong Kong ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları durumu nedeniyle ciddi endişelerini dile getirdi.

15 aydan uzun bir süreden sonra, ilk yüz yüze görüşmelerinde Avustralya ve Yeni Zelanda'dan en büyük ticaret ortakları Çin'e karşı ortak hareket mesajı verildi.

Görüşmede birinci gündem maddesi Çin'deki insan hakları meselesiydi. Yeni Zelanda, Avustralya'ya kıyasla görüşmelerde daha uzlaşmacı bir tavır sergiledi. Başkent Wellington'dan gelen uzlaşmacı tavır Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in eleştirilmesine yol açtı.

Ardern eleştirilere karşılık, Yeni Zelanda ve Avustralya'nın ticaret ve insan hakları gibi konularda benzer pozisyonlara sahip olduğunu söyleyerek medyadaki ''güçlü duruş sergilemediklerine yönelik'' suçlamaları reddetti.

Avustralya Başkanı Scott Morrison, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ticaret yapan ülkeler olduğunu, ancak hiçbirinin egemenliğin ticarete takas edilmeyeceğini söyleyerek Ardern'i destekledi.

Morrison, Yeni Zelanda ve Avustralya arasında ilişkileri bozmaya çalışanlar olduğunu söyleyerek "Bence büyük ortaklar, arkadaşlar, müttefikler ve hatta aile olarak, buradan uzakta bizi bölmek isteyenler olacak ve başarılı olamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern bu ayın başında, ''Çin ile farklılıklarımı uzlaştırmamız çok zor'' açıklamasında bulunmuştu. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, Ardern’in uzun süredir Avustralya, Kanada, Birleşik Krallık ve ABD’nin oluşturduğu ‘‘Beş Göz’’ güvenlik istihbaratından huzursuz olduğunu da aktarmıştı.

Ardern bugün yaptığı açıklamada ise ''Konu, 'Beş göz' (Five Eyes) olduğunda şüpheye yer bırakmayacak şekilde kararlı bir üye olmaya devam ediyoruz'' söyleminde bulundu.

Çin'den iki ülkenin görüşmesine yönelik henüz herhangi bir yorum gelmedi. Çin uzun zamandır kendisine yönelik birçok ülkeden gelen insan hakları ihlallerine ilişkin suçlamaları reddederek organize tutum olarak adlandırıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DÜNYA ŞOKTA! Son dakika: Hindistan'da cesetleri nehre attılar - VİDEO HABER
DÜNYAKovid-19'dan ölen kişinin cansız bedenini nehre ...
SON DAKİKA: "Tarzan" rolüyle tanınan Joe Lara'nın içinde bulunduğu uçak düştü: Kazada kurtulan olmadı
DÜNYA"Tarzan" uçak kazasında hayatını kaybetti!
YANIYOR! Son dakika: Kolombiya'da olaylar durmak bilmiyor! Halk sokaklarda
DÜNYAKolombiya'da sular durulmuyor!
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'dan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi öncesinde kritik açıklama
DÜNYAKritik görüşme öncesi Biden'dan açıklama
ECOWAS, Mali'nin üyeliğini askıya aldı
DÜNYAECOWAS, Mali'nin üyeliğini askıya aldı
Son dakika: Nijerya'da medreseye silahlı saldırı: 100'den fazla öğrenci kaçırıldı
DÜNYANijerya'da medreseye saldırı: 100'den fazla öğrenci ...
Lübnan'da yaşayan Filistinli mülteciler, Gazze direnişini kutladı
DÜNYALübnan'da Filistinli mültecilerden Gazze kutlaması
Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan hükümete reform çağrısı
DÜNYAÜrdün Kralı 2. Abdullah'tan hükümete reform çağrısı
Sudan'ın Batı Darfur eyaletinde etnik çatışma: 11 ölü, 7 yaralı
DÜNYASudan'da etnik çatışma: 11 ölü, 7 yaralı
Kıbrıs Rum kesimindeki parlamento seçimlerinde ırkçı ELAM oylarını yaklaşık iki kat artırdı
DÜNYAKıbrıs Rum kesiminde seçim sonuçları açıklandı