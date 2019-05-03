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Avustralya’nın Kuzey Bölgesi'nin başkenti Darwin'e yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Humpty Doo kasabası yakınlarındaki Arnhem kara yolunda üç gözlü yılan bulunduğu bildirildi.
AA'nın haberine göre Kuzey Bölgesi Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonunun (NTPWC) sosyal medya hesabında resimleri paylaşılan yılanın üç gözlü ve 40 cm uzunluğunda olduğu duyuruldu.
Humpty Doo kasabası yakınlarındaki Arnhem kara yolunda korucular tarafından bulunan ve Monty Python adı verilen üç gözlü yılan resimleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.
YILANIN 3 GÖZÜ DE AKTİFTİ
Tahminlerin aksine iki kafatası bulunmadığı çekilen röntgenlerde ortaya çıkan yılanın tek kafatasında bulunan üç göz çukuruna yerleşen gözlerinin aktif olduğu tespit edildi.
NTPWC yetkilileri, "Üçüncü gözün gelişimin embriyonik aşamasının çok erken evresinde geliştiği genel olarak kabul edildi. Bunun çevresel faktörlerden dolayı olması pek görünmüyor ve neredeyse kesin olarak doğal bir durum olduğu sanılıyor çünkü sürüngenlerde şekil bozukluğu oldukça yaygın görülen bir durum" değerlendirmesinde bulundu.
Görevliler tarafından mart ayında görülen ve beslenme güçlüğü çeken 3 aylık yılanın bulunmasından bir süre sonra öldüğü açıklandı.
NTPWC’den Ray Chatto, "Yılanın arazide bu kadar uzun süre hayatta kalmış olması oldukça dikkati çekici. Bulunduğunda beslenme mücadelesi veriyordu, geçen hafta öldü" dedi.
Yılanın ölüsü Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu tarafından Darwin’de muhafaza ediliyor.
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