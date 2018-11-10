Melbourne'de Cuma günü bir kişi, içinde bulunduğu arabasını bir binaya çarptıktan sonra arabasından çıkarak arabanın içine bir madde atmış ve olay yerine gelen polislere elindeki bıçakla saldırmıştı. Yerel polisin yaptığı açıklamada, göğsünden vurulan saldırganın polis kontrolünde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği ve yaralanan iki kişinin durumlarının iyi olduğu duyurulmuştu.



Victoria Polis Merkezi'nden Graham Ashton Cumartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu olayın terör saldırısı olduğunu belirtirken, 31 yaşında Somalili olduğu söylenen saldırganın bir süredir yerel polis ve federal kurumlarının takibi altında olduğu açıklandı.



Ashton, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, söz konusu saldırganın geçen sene Melbourne'de bir saldırı gerçekleştirme planlarının açığa çıkmasıyla tutuklandığını söyledi ve ekledi:

"Saldırgan terör kapsamında hem bizim hem de federal otoritelerin tanıdığı biri."



Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenirken, sosyal medyada saldırganın aracı ateşe veriş anına ait görüntüler yer aldı.

— Andrew Pei (@apeimelb) November 9, 2018

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