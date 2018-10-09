SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Almanya
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Avusturya'dan sonra Almanya da yasaklamaya hazırlanıyor

Almanya ve Avusturya Bozkurt ve Rabia işareti yapanlara para cezası ve bu işaretlerin yapılmasına yasak getirmeye hazırlanıyor.

09.10.2018 - 14:04 | Güncelleme: İHA

lman Bild gazetesinin haberinde Avusturya'nın da "Bozkurt ve Rabia" işaretini yasaklamak için çalışma içinde olduğu ve bu işaretleri yapanlara para cezası öngören bir tasarı hazırlığı içerisinde olduğunu duyurdu.

Almanya'da da bu sembollerin yasaklanmasını isteyen siyasiler, açıklamalarda bulunarak Avusturya'da başlatılan yasakların Almanya'da da olmasını istedi.

Bozkurt ve Rabia işaretlerinin ve selamlamanın yasaklanması için Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin iç politika sözcüsü Christoph de Vries, "aşırı milliyetçi bozkurtların ve onların kullandıkları sembol ve işaretlerin" yasaklanması çağrısı yaptı. Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen de, "Almanya'daki en büyük aşırı sağcı ve anayasa düşmanı örgütlerden biri olan bozkurtların işareti pekala Hitler selamıyla kıyaslanabilir; dolayısıyla derhal yasaklanmalıdır” diye konuştu.

Irkçı ve yabancı düşmanı söylemleri ile bilinen hükümet ortağı Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ) lideri Heinz Christian Strache, dini sembollere karşı olmadıklarını ve sadece ülkenin değerlerine ters düşen sembollerin yasaklanmasını istediklerini belirtirken, Avusturya İçişleri Bakanlığı yasaklanması planlanan semboller ve arasında PKK, Müslüman Kardeşler ve Hamas gibi örgütlerin sembollerinin yanı sıra Bozkurt ve Rabia işaretinin de kullananlara 4 bin Euro'ya varan para cezası uygulanmasının planlandığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Almanya ziyaretinde Cumhurbaşkanı'nın Berlin'de kendisini karşılamaya gelerek sevgi gösterisinde bulunanlara Rabia selamı ile selamlaması ve Köln kentindeki ziyaretinde vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanını Bozkurt ve Rabia işaretiyle selamlaması Alman medyasında geniş yer bulmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X