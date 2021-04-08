HABERTURK.COM

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde yaşayan ve 'dünyanın en uzun tırnaklı kadını' olarak 2017 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Ayanna Williams, yaklaşık 30 yıl sonra tırnaklarını kestirdi.

7.33 metreye ulaşan tırnaklarının bakımının 20 saat sürdüğünü ve iki şişeden fazla oje kullandığını belirten Williams, Teksas'taki bir dermatoloji kliniğinde elektrikli kesme aletiyle tırnaklarına veda etti.

Williams yaptığı açıklamada "Tırnaklarım olsun veya olmasın, yine de kraliçe olacağım. Beni ben yapan şey tırnaklarım değil" dedi.

ÇAMAŞIR YA DA BULAŞIK YIKAYAMIYORDU

Dünya rekoru kırdığında tırnak uzunluğu 5.8 metre olan Williams, 4 sene boyunca dünyanın en uzun tırnaklı kişisi unvanını taşımış oldu.

Tırnakları nedeniyle çamaşır veya bulaşık yıkayamadığını belirten Williams, bundan sonra tırnak uzunluğunun en fazla 15 santim olacağını ekledi.

Williams, tırnaklarını Florida'daki bir müzede sergileneceğini belirtti.

Lee Redmond adlı kadın, 2009 yılında tırnakları bir araba kazasında kırılana dek, 'dünyanın en uzun tırnaklı kadını' unvanını taşıyordu. Rekoru halen elinde tutan Redmond'un tırnak uzunluğu 8.5 metreydi.