Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti!

BKM Mutfak oyuncusu Ayça Erturan, Instagram hesabından deniz kenarında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına ise, 'Geçip giden zamanları bir yerde bulsam' notunu düştü. Ancak oyuncunun bu fotoğrafına sosyal medya kullanıcısı çirkin bir yorumda bulundu. Kullanıcı, oyuncunun fotoğrafının altına, "Bir gece için bir 1 milyon euro" yazdı. Ayça Erturan, kendisine ahlaksız teklifte bulunan sosyal medya kullanıcısını ifşa etti