AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Aydemir Akbaş (d. 25 Şubat 1936, İstanbul), Arnavut asıllı Türk senarist, yönetmen, oyuncu, gazeteci ve spor yazarıdır.

1936 yılında Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul Feriköy'de doğdu. Babası Balkan Savaşları'nda İstanbul'a geldi. Amcası ise Hareket Ordusu mensubuydu. Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı.

Gazetecilik yaparken tanıştığı Altan Erbulak'ın yönlendirmesiyle tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda rol aldı.

1968 yılında Ayfer Feray – Nisa Serezli Tiyatrosu’nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosunda ve Ortakları Tiyatrosunun ortaklarından biri oldu. Burada Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı.

Aydemir Akbaş sinemaya 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği Keşanlı Ali Destanı adlı film ile geçti. Fakat, filmden önce Keşanlı Ali Destanının ilk tiyatro gösteriminde (31 Mart 1964) hem sahne amirliği yapmış hem de Sipsi Selim karakterine hayat vermiştir. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. 1974 yılında Yeşilçam seks filmleri furyasında çok sayıda erotik komedi filminde rol aldı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.

Cem Davran ile 2007'de çevirdiği Avrupalı Ekim 2007'de gösterime girdi. Şafak Sezer ile Kolpaçino serilerinde rol aldı.

Aydemir Akbaş oyuncu olarak çoğu komedi türünde olmak üzere 100'ü aşkın filmde rol almış, 8 kez de yönetmen koltuğuna oturmuştur.Bunun dışında 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.

Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biridir. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü üyesidir. Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek’le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir.2 erkek 1 kız kardeşi vardır. Kardeşlerinden Erdinç Akbaş da bir dönem oyunculuk yapmıştır. Ailesinin muhafazakar olduğunu söylemiştir.