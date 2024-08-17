Aydemir Akbaş öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Aydemir Akbaş hayatı, dizileri ve filmleri
Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş'ın entübe edilmesi sonrası sağlık durumuna ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Bir süredir kanserle mücadele eden Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş, yeniden kansere yakalanmıştı. Ünlü oyuncunun hayranları Aydemir Akbaş öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi sorusuna yanıt aranıyor. Peki Aydemir Akbaş öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Aydemir Akbaş kimdir, hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Aydemir Akbaş hayatını kaybetti. Gelen son dakika haberi sonrası Aydemir Akbaş’ın hayatı, dizileri ve filmleri gibi detaylar merak konusu oldu. Daha önce iki kez kanseri yenen ünlü oyuncu üçüncü kez kansere yakalanmıştı. Peki Aydemir Akbaş öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Işte Aydemir Akbaş hayatı, dizileri ve fimleri
SON DAKİKA: AYDEMİR AKBAŞ HAYATINI KAYBETTİ
Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Aydemir Akbaş, evinde baygın bulunduktan sonra hastaneye kaldırılmıştı. 88 yaşındaki oyuncu, daha önce iki kez kanseri yenmiş ve üçüncü kez kanserle mücadelesine yenik düştü.
AYDEMİR AKBAŞ’A NE OLMUŞTU?
Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş, yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu.Tedavisi süren Aydemir Akbaş, sağlık durumuyla ilgili; "Mesaj atan, merak eden çok oluyormuş. İlginize ve dualarıza müteşekkirim. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Sevenlerime de müjde olsun kanser değerlerim yarı yarıya azalmış. Bırakmak yok, tedaviye devam. Bu vesileyle herkese mutlu, huzurlu bayramlar, sevgiler" demişti. 88 yaşındaki oyuncu, bugün hastaneye kaldırıldı. Evinde baygın bulunan Akbaş'ı yakınları hastaneye götürdü.
İBRAHİM TATLISES AÇIKLAMA YAPTI
Akbaş'ın ölüm haberi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İbrahim Tatlıses, "45 yıllık dostum, ağabeyim Aydoşum mekânın cennet olsun." ifadelerini kullandı.
AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?
Aydemir Akbaş (d. 25 Şubat 1936, İstanbul), Arnavut asıllı Türk senarist, yönetmen, oyuncu, gazeteci ve spor yazarıdır.
1936 yılında Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul Feriköy'de doğdu. Babası Balkan Savaşları'nda İstanbul'a geldi. Amcası ise Hareket Ordusu mensubuydu. Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı.
Gazetecilik yaparken tanıştığı Altan Erbulak'ın yönlendirmesiyle tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda rol aldı.
1968 yılında Ayfer Feray – Nisa Serezli Tiyatrosu’nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosunda ve Ortakları Tiyatrosunun ortaklarından biri oldu. Burada Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı.
Aydemir Akbaş sinemaya 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği Keşanlı Ali Destanı adlı film ile geçti. Fakat, filmden önce Keşanlı Ali Destanının ilk tiyatro gösteriminde (31 Mart 1964) hem sahne amirliği yapmış hem de Sipsi Selim karakterine hayat vermiştir. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. 1974 yılında Yeşilçam seks filmleri furyasında çok sayıda erotik komedi filminde rol aldı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.
Cem Davran ile 2007'de çevirdiği Avrupalı Ekim 2007'de gösterime girdi. Şafak Sezer ile Kolpaçino serilerinde rol aldı.
Aydemir Akbaş oyuncu olarak çoğu komedi türünde olmak üzere 100'ü aşkın filmde rol almış, 8 kez de yönetmen koltuğuna oturmuştur.Bunun dışında 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.
Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biridir. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü üyesidir. Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek’le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir.2 erkek 1 kız kardeşi vardır. Kardeşlerinden Erdinç Akbaş da bir dönem oyunculuk yapmıştır. Ailesinin muhafazakar olduğunu söylemiştir.
Filmler
Keşanlı Ali Destanı (1964)
Bitmeyen Yol (1965)
Güzel Bir Gün İçin (1965)
Kovboy Ali (1966)
Çirkin Kral (1966)
Nuh'un Gemisi (1966)
At Avrat Silah (1966)
Eşrefpaşalı (1966)
Hudutların Kanunu (1966)
Kozanoğlu (1967)
Vesikalı Yarim (1967)
Alevli Yıllar (1968)
Vatan ve Namık Kemal (1969)
Belanın Yedi Türlüsü (1969)
Yaşamak Ne Güzel Şey (1969)
Gazi Kadın (1973)
Anter Kara Ali (1974)
Kazım'a Bak Kazım'a (1975)
Vay Anasına (1975)
Amigo Hüsnü (1975)
İkimiz Bir Fidanız (1975)
Kazım'a Ne Lazım (1975)
Plaj Horozu (1975)
Erkek Kazım (1975)
Ördek Çıkacak Kaz Çıkacak (1975)
Tantana Kemal (1975)
Gariban Şakir (1975)
Ayıkla Beni Hüsnü (1975)
Çapkın Kızlar (1975)
Elma Şekeri (1975)
Alemin Keyfi Yerinde (1975)
Çukulata Sevgilim (1975)
Parayla Değil Sırayla (Ali Cengiz Oyunu) (1975)
Bitirimler Sınıfı (1975)
Beş Atış Yirmibeş (1975)
O Kadınlar (1976)
Ah Ne Güzel Nane Şekeri (1976)
Avanak (1976)
Dağılın Kazımlar Geliyor (1976)
Kolombo Şakir (1976)
Nazmiye'nin Koltukları (1976)
O Biçim Miras (1976)
Bitirim Hüsnü (1976)
Al Gülüm Ver Gülüm (1977)
Delidir Ne Yapsa Yeridir (1977)
Ava Giden Avlanır (1977)
Bazıları Cacık Sever (1977)
Hızlı Giden Yorulur (1977)
Güneş Ne Zaman Doğacak (1977)
Yeşilçam Sokağı (1977)
Zeynel ile Veysel (1977)
Balkona Etti (Haydar) (1978)
Çarli'nin Kelekleri (1978)
İster Gül İster Ağla (1978)
Şerefsiz Şeref (1978)
Hanım Evladı (1978)
Kendin Pişir Kendin Ye (1978)
Yüzme Bilmiyorsan İşin Ne Ağaçta (1978)
Bionik Ali Futbolcu (1978)
Oooh Oh (1978)
Yedi Yürekli Şaban (Çapkınlar Kralı) (1978)
Astronot Fehmi (1978)
Acemi Dolandırıcılar (1979)
Süper Selami (1979)
Afferin Çocuğa (1979)
Bacanak (1979)
Tatlı ve Güzel: İstanbul Geceleri (1979)
Ay Aman Of (1979)
Öttür Kuş Ömer (1979)
Binlik Nail (1979)
Şaşkın Milyonerler (1980)
Şabancık (1981)
Seni Yakacaklar (1981)
Futboliye (1983)
Üşütük (1984)
Lodos Zühtü (1984)
Sevmek (1985)
Gazino Bülbülü (1985)
Ödlek (1986)
Ay Işığı Operasyonu (1986)
Gülüm Benim (1987)
Düş Yakamdan Osman (1987)
Seyyar Kamil (1987)
Bütün Kuşlar Vefasız (1987)
Dilekçe (1988)
Kara Zindan (1988)
Bir Kulum İşte (1988)
Bakımsız Tarzan (1989)
Hopla Dünya (1989)
Çılgın Berber (1990)
Boynu Bükük Küheylan (1990)
Muhteşem Enayi (1990)
Sarışın Yıldız (1991)
Vatandaş Hayri (1996)
Dilber (1999)
Paydos (2004)
Büyük Tuzak (2005)
Avrupalı (2007)
Gölgesizler (2008)
Kutsal Damacana 2: İtmen (2009)
Kolpaçino (2009)
Kolpaçino Bomba (2011)
Kolpaçino 3. Devre (2016)
Alemde 1 Gece (2016)
Sünnet Çocuğu (2022)
Kolpaçino 4 4'lük (2023)
Televizyon
Ahududu (1974)
Diyet (1975)
Bizi Güldürenler (1986)
Keşanlı Ali Destanı (1988)
Çaylar Şirketten (1989)
Bir Milyara Bir Çocuk (1990)
Hanımın Çiftliği (1990)
Itri (1991)
At Kestanesi (1991)
Belkıs Hanımın Konağı (1992)
Tetikçi Kemal (1993)
Bizim Takım (1993)
Üç Kişilik Dünya (1993)
Tatlı Betüş (1993)
Aşık Oldum (1995)
Fırat (1997-98)
İmparator (1998)
Baldız Geliyorum Demez (2002)
Cabbar (2002)
Yadigar (2004)
Ayva Sarı Nar Kırmızı (2004)
Cennet Mahallesi (2004)
Naciye'yi Kim Sevmez (2005)
Köpek (2005)
Altındağlı (2013)
Tiyatro
Hakkımı Ver Hakkı (1960)
Keşanlı Ali Destanı (1960)
Düş Yakamdan Osman (1960)