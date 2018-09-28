Aydın'ın Çine ilçesinde gölete düşen dede ile onu kurtarmak için suya giren torunu boğuldu. Alınan bilgiye göre, Mehmet Özdemir (77), torunu Mehmet Karataş (19) ile iki yakını evlerine hortumla su nakletmek için Kabalar Göleti'ne gitti. Dedesinin kıyıda dengesini kaybederek suya düştüğünü fark eden Karataş, gölete atladı.

CENAZELERİ BALIK ADAMLAR ÇIKARTTI

AA'nın haberine göre dedesini kurtarmak için çabalayan Karataş ile Özdemir bir süre sonra suda kayboldu. Bunun üzerine durum, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Gölette boğulan Özdemir ve Karataş'ın cenazeleri, İzmir'den gelen balık adamlar tarafından sudan çıkartıldı. Olayı haber alan dede ve torunun akrabaları uzun süre gözyaşı döktü.

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