Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kuyucak ilçesi Bucak Mahallesi'nde çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan 4 helikopterin karadan da 4 arazöz ve 1 su tankerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 20 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.