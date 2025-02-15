Aydın'da Roma dönemine ait büstü satmak istediler: 2 gözaltı

Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Kuyucak ilçesi kırsal Başaran Mahallesi'nde, 2 şüphelinin tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisi üzerine araştırma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu adresleri belirlenen H.K. ve İ.K'nın evine akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda Roma döneminde bir soyluya ait olduğu değerlendiren büst ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre; 2 şüphelinin büstü 20 bin dolara satmaya çalıştıkları öğrenildi. Büst, Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken; 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.