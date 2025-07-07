EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası'na özgü endemik bitki türü olan 'Aydın ölmez çiçeği'nin ilçede yetiştiği bölgeleri belirlemek için geçen yıl çalışma başlattı.

Sürücü, geçen yıl yaptığı çalışmada; halk arasında 'kadim altın otu' olarak da bilinen çiçekten Kirazlı Mahallesi'nin dağlık alanlarında 11 tane olduğunu tespit etti.

Sürücü, aynı bölgede bu yıl çalışma gerçekleşirdi, bu kez sadece 3 bitki kaldığını belirledi.

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"KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN BİRÇOK BİTKİ TÜRÜ VAR"

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı açıklamada, "Kirazlı Mahallesi'nin dağlarında yetişen bu nadir endemik türün maalesef rüzgar enerji santralleri için açılan yollar ve tribünlerin yerleştirilmesi sırasında tahribata uğradığını düşünüyoruz. Başka bir yayılış alanı bulunmadığı takdirde parmakla sayılacak kadar az kalan Aydın ölmez çiçeği, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Dilek Yarımadası Milli Park'ı başta olmak üzere Kuşadası ve çevresi, biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin kaynaklara sahip. Keşfedilmeyi bekleyen birçok bitki türü var. Çevreciler olarak bu tür projelerin endemik türlerin bulunduğu doğal alanlara değil, uygun alanlara yapılmasını istiyoruz" dedi.