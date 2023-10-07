Ayla'nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı

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Savaşta öksüz kalan çocuklar için bir yetimhane alanı hazırlayıp üniformalarını giydirip ve orada ilk öğrettikleri şarkıda ‘Ankara Ankara güzel Ankara’ şarkısı. Onları her gün ziyaret ediyorlar bakıyorlar. Onlarla resim çektiriyorlar yani bir baba şefkati ile onlara sarılıp onları mutlu ediyorlar. Tabi 1954 senesine geldikten sonra eşimi 2014’te kaybettim” dedi.

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FİLMİ GÖRMEYE ÖMRÜ YETMEDİ Filmden sonra fotoğraflara tekrar baktıklarında çok duygulandıklarını ifade eden Rezzan Ak, “Fakat hayatta olsaydı ‘Ayla’nın filmini görseydi. O anılara döner onları bize izah ederdi. Bizler o filmi gördükten sonra bizler onun yaşadıklarını, yaşar şekline geldik. Eşim Ayla’nın yanında diz çökmüş resmini gördük. Onları görünce biz çok duygulandık.