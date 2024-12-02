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        Haberler Gündem AYM'den 10 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları

        AYM'den 10 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları

        Anayasa Mahkemesi'nin, 10 siyasi parti hakkındaki mali denetim kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 05:20 Güncelleme: 02.12.2024 - 05:21
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        AYM'den 10 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları
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        Kararlara göre; İşçinin Kendi Partisi, As Parti, Doğuş Partisi, Gelişim ve Demokrasi Partisi, Sevgi ve Saygı Partisi, Liberal Parti, Güzel Parti, Anadolu Birliği Partisi, Turan Hareketi Partisi, Tuğra Partisinin 2022'ye ait mali denetimleri yapıldı.

        Yüksek Mahkemece, bu partilerin, 2022 yılına ait kesin hesaplarına ilişkin, eldeki bilgi ve belgelere göre Anayasa Mahkemesi'ne hesap verilebilir kayıt ve belge düzeninin oluşturulamaması, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesinin inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu, bu nedenle genel merkez hesaplarının denetiminin gerçekleştirilemediği belirtildi.

        Anayasa Mahkemesi, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na göre, parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını oybirliğiyle kararlaştırdı.

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        #Resmi Gazete
        #siyasi partiler
        #haberler
        #Anayasa Mahkemesi
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