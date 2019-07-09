O polisler yeniden yargılanacak

Eskişehir'de düzenlenen Gezi Parkı eylemlerine katılan Anadolu Üniversitesi öğrencisi Doğukan Bilir, olaylar sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz ile birlikte girdiği sokakta darp edildi.

DÖVENLER TESPİT EDİLDİ

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Bilir'in şikayeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Bilir’in iki polis tarafında copla, bir sivil tarafından ise sopa ile dövüldüğü belirlendi.

İKİ POLİSE 3’ER BİN TL CEZA VERİLDİ

İkisi polis üç şüpheli hakkında dava açıldı. Eskişehir 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Bilir'i darp ettikleri tespit edilen üç şüpheliye 'yaralama' suçundan 3'er bin TL para cezası verdi. Polislerin cezası 5 yıl süreyle ertelenirken, sabıka kaydı bulanan sivil sanığın cezası ertelenmedi

YARGITAY ONAYINCA AYM’YE BAŞVURDU

Bu kararların Yargıtay tarafından onanması üzerine Bilir, avukatı aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne haklarının ihlal edildiğini belirterek, bireysel başvuruda bulundu.

AYM İHLAL KARARI VERDİ

Başvuruyu değerlendiren AYM, “Eziyet yasağı hakkının usul boyutu hakkının ihlal edildiği”ne karar verdi. AYM Bilir’e 25 bin TL manevi tazminat ödenmesini de kararlaştırdı.

YENİDEN YARGILAMA YAPILACAK

Yüksek Mahkeme’nin gerekçesinde sanıkların eylemleri ile orantılı cezalandırılmadıkları vurgulandı. Ve ihlal kararının bir örneği yeniden yargılama yapılması için Eskişehir 9. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Yeniden yapılacak yargılamada sanıklar, daha fazla cezaya çarptırılacak.