AYM, Taksim'de 1 Mayıs yasağını 'gösteri ve yürüyüş hakkının ihlali' olarak değerlendirdi - Gündem Haberleri

AYM, Taksim'de 1 Mayıs yasağını 'gösteri ve yürüyüş hakkının ihlali' olarak değerlendirdi - Gündem Haberleri

AYM, Taksim'de 1 Mayıs yasağını 'gösteri ve yürüyüş hakkının ihlali' olarak değerlendirdi Anayasa Mahkemesi, Taksim'de 1 Mayıs gösterilerinin yasaklanmasını 'toplantı ve gösteri yürüyüş düzenleme hakkının ihlal'i olarak değerlendirdi. Ayrıca kararda Taksim'in işçi ve emekçilerin ortak hafızası ve sembolik değeri olduğu vurgulandı

İşçi sendikaları 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama yasağını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşımıştı. DİSK 2014 ve 2015 yıllarında Taksim'de kutlama yapmak istemiş, bu talep İstanbul Valiliği'nce 'kamu düzeni ve güvenliği' gerekçesiyle uygun görülmemişti.

AYM toplantı ve gösteri yürüyüş düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Ayrıca Taksim'in işçi ve emekçilerin ortak hafızası ve sembolik değeri olduğu vurgulandı.

AYM ayrıca başvurucuları 18'er bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

"KUTLAMALAR MEŞRU VE ANAYASAL HAKTI"

DİSK Hukuk Müdürü Necdet Okcan, Habertürk'e AYM'nin kararını şöyle değerlendirdi:

2009-2011-2012 yıllarında kutlamalar yapılmışken, şimdi bunların yasaklanmasının makul gerekçesi olmadığını belirterek hak ihlali verdi. Esas önemli olan nokta bir daha bu tür hak ihlallerinin yaşanmaması için İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi. Bundan sonra Taksim kutlamaları işçiler ve sendikalar bakımından meşru ve anayasal haktır. Sendikalar bunu talep edecektir.