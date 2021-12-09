AYM 'uyum KHK'sı görüşmelerini erteledi 0:00 / 0:00

16 Nisan 2017 referandumunun ardından geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum sağlanması amacıyla 703 sayılı kanun hükümde kararname yayımlanmıştı. Kararname ile başbakanlık ve mevcut bakanlıklar ile kamu, kurum ve kuruluşlarının teşkilatlarına son verilirken, kamu teşkilatı yeniden düzenlenmişti.

CHP İPTAL İSTEDİ

CHP söz konusu düzenlemelerin ancak yasa ile hayata geçirilebileceğini belirterek, KHK’nın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruyu gündemine alan yüksek mahkeme, Çarşamba günü KHK'nın iptal istemini görüşmeye başladı. Görüşmelerin 5 gün boyunca sürmesi bekleniyordu. Ancak ilk müzakerelerinin sonunda farklı bir karar çıktı.

EK RAPOR İSTENDİ

Yüksek Mahkeme, raportörden iptal talebine ilişkin ek rapor istenmesini kararlaştırdı. Bu nedenle görüşmeler ertelendi. Raportör ilk raporunda KHK'nın birçok maddesinin iptalini istemişti. Ek raporun gelmesinin ardından AYM KHK'nın iptal istemini esastan görüşerek, karara bağlayacak.

AYM NE KARAR VEREBİLİR?

Yüksek Mahkeme, söz konusu düzenlemelerin KHK yerine ancak yasayla yapılacağına kanaat getirirse iptal kararı verecek. Bu durumda mahkeme, iptal kararını hemen yürürlüğe koymak yerine, gerekli yasal düzenlemeleri yapmak üzere hükümete süre tanıyabilecek. Hükümet bu sürede gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirecek.