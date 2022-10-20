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Aysima İsminin Anlamı - Aysima İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?

İsimlerin ya da adların, bilinen ve bilinmeyen birçok anlamı vardır. Her ismin bilmediğimiz bir anlamı olabildiği gibi, kökeni de farklılık gösterebilir. Bir ismin anlamını bilmeniz, hiç tahmin etmediğiniz bir anda işinize yarayabilir. Bu yüzden isimlerin anlamları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Aysima isminin anlamı da son zamanlarda sıklıkla araştırılmaktadır.

Aysima İsminin Anlamı Nedir? Aysima İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
Aysima İsminin Anlamı
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İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden tek tık ile öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Aysima isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

AYSİMA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Aysima ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Aysima isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Aysima isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

AYSİMA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Aysima ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

  1. Ay ve su gibi güzel.
  2. Çehresi, yüzü ay gibi parlak, nurlu, ışıklı, kutlu, uğurlu olan.

AYSİMA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Aysima ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Aysima ismini koymak caizdir.

AYSİMA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

  • Türkiye'de Aysima ismini kullanan 20.510 kişi bulunmaktadır.
  • İstanbul'da Aysima ismini kullanan 3.156 kişi bulunmaktadır.
  • Ankara'da Aysima ismini kullanan 1.439 kişi bulunmaktadır.
  • İzmir'de Aysima ismini kullanan 862 kişi bulunmaktadır.

AYSİMA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Aysima ismine sahip olan kişiler adeta sihirbaz gibidirler. Zorlukların üstesinden gelmek için mutlaka bir yol bulurlar. Çok sıcak kanlı ve tutkulu insanlardır. Hisleri çok kuvvetli olurlar. Ancak yine de dikkatli olmaları gerekir. Hislerine güvenerek davrandıklarında çok büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Bu nedenle hemen hareket etmeden beklemeleri gerekebilir. Duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirler. Aile ve dostluk kavramları onların hayatlarında çok önemli bir yer tutar.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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