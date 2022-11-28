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Azimli kedi oltadaki balığı böyle kaptı

Edirne'de amatör balıkçının Meriç Nehri'nden oltayla tuttuğu balığı alabilmek için yoğun çaba sarf eden kedinin balığı kaptığı görüntü sosyal medyada çokça paylaşılıp, izlendi

Azimli kedi oltadaki balığı böyle kaptı
AA

Meriç Nehri kenarında yer alan tesisin işletmecilerinden Bahadır Kılıç, nehir kenarına kano sporu için inşa edilen iskeleden oltasını attı.

Kılıç'ın Meriç'e attığı oltaya, bir süre sonra kefal balığı takıldı.

Balığı oltadan çıkarmaya çalışan Kılıç, bir yandan hareket eden balıkla bir yanda da balığı almaya çalışan kediyle mücadele etti.

Kılıç, balığı oltadan almaya çalışırken hareketli balık misinadan kurtularak rıhtıma düştü, burada bekleyen kedi ısrarlı mücadelesi sonrası balığı kaparak bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin görüntülediği ve sosyal medyaya yüklediği görüntü kısa sürede çokça paylaşım ve beğeni aldı.

"BALIK KEDİYE DAHA CAZİP GELDİ"

Kılıç, iskeleden zaman zaman balık tutmayı sevdiğini söyledi.

Son avında tuttuğu balığı kaptırdığını, bu anın videosunu da eşi tarafından sosyal medyaya yüklemesi sonrası yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Oltayı attığımda büyük bir balık çıktığını gördüm. Kedi balığı almaya çalıştı, kediye zarar vermek de istemedim. Ayağımla ona engel olmaya çalıştım dokunmadan. Balığı misinadan almaya çalışırken hareket ederek oltadan yere düştü. Kedi zaten etrafında dönüp duruyordu. Ben de onun kısmeti diye çok fazla üstelemedim. O da yedi, afiyet olsun ne diyeyim. Kedileri düzenli olarak besliyoruz ama balık kediye daha cazip geldi. Ben de balığı kurtarmak için uğraşmadım. Afiyetle yedi. Kediyle balık için olan mücadelemizi müşterilerimizden biri çekmiş. Eşim de bu videoyu sosyal medyaya koydu, video çok geniş kitlelere ulaştı."

Kılıç, insanları tebessüm ettirmenin en az balık tutmak kadar keyifli olduğunu kaydetti.

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