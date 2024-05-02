Azra isminin anlamı nedir? Azra ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Azra isminin analizi

Azra isminin anlamı birçok kişi için ilgi çekici ve heyecan vericidir. Okunduğunda insana canlılık ve enerji veren bu isim, ülkemizde 72. 318 kişide bulunur. İstanbul’da Azra adını kullanan 14.471 kişi, İzmir’de 3.755, Ankara’da ise 4.885 kişi vardır. Doğal olarak bu popüler ismin anlamını merak eden birçok ebeveyn adayı vardır. Türkiye’de uzun yıllardır sevilerek kullanılan Azra isminin tüm detaylarını öğrenmek için sayfayı kaydırın…

AZRA İSMİNİN ANLAMI NE?

Azra isminin anlamı için birden fazla kavram sunulur. İsme ait anlamlardan bazıları aşağıda derlenmiştir; REKLAM Delinmemiş inci

Medine’nin diğer ismi

El değmemiş bakire kız

Meryem’e verilen isimlerden biri Huzur, bereket ve mutluluk gibi pozitif anlamlarla da bilinen Azra adı, enerji ve canlılık veren yönüyle de bilinir. AZRA İSMİNE SAHİP KİŞİLERİN OLASI ÖZELLİKLERİ Bebeğinize bu ismi vermeyi planlıyor ve ismin özelliklerini öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki maddelere göz atabilirsiniz; Duygusal ancak dışa dönük yapısıyla beğeni toplar.

Sağlam iradesiyle çevresindeki insanların dikkatini çeker.

Başkalarının dediğinden çok kendi düşündüğünü ve kendisine mantıklı geleni yapar.

Çevresi, ailesi ve arkadaşları tarafından oldukça sevilir.

Bulunduğu ortamları toplamayı ve insanlar arasında liderlik yapmayı sever.

Zaman zaman maceraperest olabilir, bu da arada bir hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Azra adına sahip kişilerin liderlik yönlerinin baskın olması, onları çalıştıkları iş yerinde yönetici yapacak niteliktedir. Enerjilerini doğru yöne çevirdiklerinde iş hayatlarında başarılı olma potansiyelleri olan bu insanlar, detayları iyi analiz edebilecek kabiliyete de sahiptir. Ayrıca bu insanların kolayca kendi işlerini kurabilecekleri de düşünülür. Önlerine çıkacak fırsatları doğru yönlendirdiklerinde başarılı olma ihtimalleri yüksektir.

REKLAM AZRA KUR’AN’DA GEÇİYOR MU? Peki Azra Kur’an’da geçiyor mu? Bazı ebeveynler için isimlerin Kur’an-ı Kerim’de geçip geçmediği en fazla merak edilenlerin başındadır. Arapça kökenli olan Azra ismi, Kur’an-ı Kerim’de doğrudan geçmez. Fakat bazı kaynaklar, bu ismin Peygamber Efendimiz’in Medine’den bahsederken kullandığını aktarır. Bunun doğruluğu kesinleşmese de böyle bir rivayet olduğu düşünülür. Neticede bu ismin çocuklara koyulmasında herhangi bir engel görülmemiştir ve Azra adını çocuklara koymak caizdir.