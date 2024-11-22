Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Babaannesinin 50 yıllık perdesinden ceket diktirdi

        Babaannesinin 50 yıllık perdesinden ceket diktirdi

        Son günlerde sosyal medyadaki babaanne-anneanne perdesi furyasına farklı bir açıdan yaklaşan Konyalı genç, babaannesinin 50 yıllık perdesinden ceket diktirdi. Ceketini giyip caddelerde gezen genç görenlerin dikkatini çekiyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 15:22 Güncelleme: 22.11.2024 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babaannesinin 50 yıllık perdesinden ceket diktirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Son günlerde sosyal medyada gündem olan babaanne-anneanne perdesi bu sefer satılmak için değil giyilmek için sandıktan çıktı.

        19 yaşındaki Ömer Ünver, babaannesinin çeyizinden kalan yaklaşık 50 yıllık perdeden kendisine ceket diktirdi.

        "BUNDAN SONRAKİ HEDEFİMİZ PERDEDEN PANTOLON DİKMEK"

        Antika perdeden giysi yaptıklarını ve çok beğendiğini ifade eden Ömer Ünver, "Bu perdeler sosyal medyada epey bir ilgi çekti. Bizim elimizde de olunca ceket, gömlek tarzı bir şeyler yapmaya karar verdik. Kumaşı yengeme verdik o da dikti sağ olsun. Böyle bir görüntüyle karşılaştık. Bayağı memnunuz, hoşumuza gitti. Dışarı çıktık, çarşıyı gezdik, güzel yorumlar aldık. Gerçekten de hoşuma gitti. Perdeden pantolon, yelek de dikmek istiyoruz" dedi.

        Ömer Ünver'in 70 yaşındaki babaannesi Adalet Ünver ise, "Ömer torunum yanıma geldi, 'Çeyizlik perden var mı?' diye sordu. Sandığı açtık baktık ve bulduk. Daha sonra Ömer torunuma verdim. Kendine ceket diktirmiş çok hoşuma gitti" şeklinde konuştu.

        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        ÖNERİLEN VİDEO
        #antika perde
        #çiçekli perde
        #Ömer Ünver
        #Konya
        #babaanne perdesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkıyor
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkıyor
        Milli ara yara oldu!
        Milli ara yara oldu!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"