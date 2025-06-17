Bacağı kırılan kuzu platin ile yürümeye başladı

"DİĞER HAYVANLARA GÖRE BİZİM İÇİN DAHA KIYMETLİ OLDU"

Tolip, kuzuyla aralarında duygusal bir bağ oluştuğunu aktararak, "Tedaviye olumlu cevap verdi. Şükürler olsun yanımızda duruyor. İlerleyen süreçte satar mıyız, çok düşünmüyoruz. Diğer hayvanlara göre bizim için daha kıymetli oldu" ifadesini kullandı.