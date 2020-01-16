Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFiskosBade İşçil: Cem Yılmaz'ın o yönleri beni etkiliyor - Magazin haberleri

Bade İşçil: Cem Yılmaz'ın o yönleri beni etkiliyor

Önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezi çıkışı görüntülenen oyuncu Bade İşçil, muhabirlerin sorularını yanıtladı. "Herkes Cem Yılmaz'a gülüyor ama ben ağlıyorum" diyen İşçil, "Sanırım Cem Yılmaz'ın filmlerini dramatik yerlerinden yakalıyorum. Beni o yönleri etkiliyor" ifadelerini kullandı

Bade İşçil
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Bade İşçil, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezi çıkışı objektiflere yansıdı. Bir galaya davetli olduğunu ve alışveriş yaptığını söyleyen İşçil, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"Herkes Cem Yılmaz'a gülüyor ama ben ağlıyorum" diyen oyuncu, "Sanırım Cem Yılmaz'ın filmlerini dramatik yerlerinden yakalıyorum, beni o yönleri etkiliyor. Filmlerinde ona üzüldüğüm, ağladığım çok oldu. Mesela 'Karakomik Filmler'de bir gemide çalışan garsonu canlandırıyor ya, ona çok üzülmüştüm" ifadelerini kullandı.

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Serenay Sarıkaya'yı gülümseten Kerem Bürsin sorusu - Magazin haberleri
FİSKOS'Kerem' sorusu gülümsetti
Necip Memili'den sevgilisi Didem Dayıcıoğlu ile aşk pozu - Magazin haberleri
FİSKOSAşka geldi
Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş ile romantik doğum günü pozu - Magazin haberleri
FİSKOSRomantik kutlama
Alişan: Demet Akalın ile birlikte bir düet projemiz var - Magazin haberleri
FİSKOS"Demet ile birlikte bir düet projemiz var"
Hande Yener: Albüme çalışıyoruz - Magazin haberleri
FİSKOS"Albüme çalışıyoruz"
Deniz Seki: O boşluğu doldurmaları gerekiyordu - Magazin haberleri
FİSKOS"O boşluğu doldurmaları gerekiyordu"
Derya Uluğ: Anamdan doğduğum gibiyim - Magazin haberleri
FİSKOS"Anamdan doğduğum gibiyim"
Ece Seçkin: Hediye sırası bende - Magazin haberleri
FİSKOS"Hediye sırası bende"
Edis: İyi ki askere gitmişim - Magazin haberleri
FİSKOS"İyi ki askere gitmişim"
Hande Erçel: Kısmet değilmiş - Magazin haberleri
FİSKOS"Kısmet değilmiş"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X