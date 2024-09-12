Bade İşçil: Tatil yapamadım
Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen Bade İşçil, bu yaz tatil yapamadığını söyledi. İşçil; "Yaz aylarında zaten bu iş görüşmelerinden dolayı tatil de yapamadım" dedi
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bade İşçil, Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Her şey yolunda, okullar başladı, onun telaşındayız" diye konuştu.
"BODRUM YA DA ÇEŞME'YE GİTMEK İSTERDİM"
Reklam anlaşmaları yaptığını söyleyen 41 yaşındaki oyuncu; "Dizi teklifleri geldi, iş görüşmelerim oldu, beklemedeyim şu an, kısmet bakalım... Yaz aylarında zaten bu iş görüşmelerinden dolayı tatil de yapamadım. Bodrum ya da Çeşme'ye gitmek isterdim" dedi.
"HER GÜN 10 KİLOMETRE YÜRÜYORUM"
Sık sık yürüyüş yaparken görüntülenmesiyle ilgili de konuşan Bade İşçil, "Yürüyüş yapmayı seviyorum. Ne kadar zaman bulursam o kadar yürüyorum. Nerede yoruldum orada "Dön Bade" dersem kendime dönüyorum. Yaklaşık 10 kilometre yürüyorumdur herhalde" ifadelerini kullandı.