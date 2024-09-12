Bade İşçil: Tatil yapamadım

"BODRUM YA DA ÇEŞME'YE GİTMEK İSTERDİM"

Reklam anlaşmaları yaptığını söyleyen 41 yaşındaki oyuncu; "Dizi teklifleri geldi, iş görüşmelerim oldu, beklemedeyim şu an, kısmet bakalım... Yaz aylarında zaten bu iş görüşmelerinden dolayı tatil de yapamadım. Bodrum ya da Çeşme'ye gitmek isterdim" dedi.