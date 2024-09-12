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        Haberler Objektife Takılanlar Bade İşçil: Tatil yapamadım - Magazin haberleri

        Bade İşçil: Tatil yapamadım

        Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen Bade İşçil, bu yaz tatil yapamadığını söyledi. İşçil; "Yaz aylarında zaten bu iş görüşmelerinden dolayı tatil de yapamadım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 08:35 Güncelleme: 12.09.2024 - 08:35
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bade İşçil, Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Her şey yolunda, okullar başladı, onun telaşındayız" diye konuştu.

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        "BODRUM YA DA ÇEŞME'YE GİTMEK İSTERDİM"

        Reklam anlaşmaları yaptığını söyleyen 41 yaşındaki oyuncu; "Dizi teklifleri geldi, iş görüşmelerim oldu, beklemedeyim şu an, kısmet bakalım... Yaz aylarında zaten bu iş görüşmelerinden dolayı tatil de yapamadım. Bodrum ya da Çeşme'ye gitmek isterdim" dedi.

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        "HER GÜN 10 KİLOMETRE YÜRÜYORUM"

        Sık sık yürüyüş yaparken görüntülenmesiyle ilgili de konuşan Bade İşçil, "Yürüyüş yapmayı seviyorum. Ne kadar zaman bulursam o kadar yürüyorum. Nerede yoruldum orada "Dön Bade" dersem kendime dönüyorum. Yaklaşık 10 kilometre yürüyorumdur herhalde" ifadelerini kullandı.

        #Bade İşçil
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