Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaOrtadoğu
ABONE OL

BAE, Yemen'deki askeri varlığını ekim ayında sonlandırdığını açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, ülkesinin Yemen'deki askeri varlığını geçen yıl ekim ayında sonlandırdığını açıkladı

BAE, Yemen'deki askeri varlığını ekim ayında sonlandırdığını açıkladı
AA

ABD Başkanı Joe Biden'ın, "ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiği" yönündeki açıklamasının ardından Gargaş, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"BAE, savaşın sona ermesi için Yemen'deki askeri varlığını geçen ekim ayında sonlandırdı." ifadesini kullanan Gargaş, ülkesinin Birleşmiş Milletlerin (BM) Yemen'de barışın tesisi amacıyla yürüttüğü çalışmaları desteklediğini kaydetti.

AA'nın haberine göre; Yemenli yetkililer, daha önce pek çok kez BAE'yi, Yemen'i bölmek ve doğal zenginliklerini ele geçirmek için güneyini kontrol altına almakla suçlamıştı. BAE, ayrıca Yemen'de hükümete bağlı güçlere paralel askeri güç oluşturma ve onları eğitmekle suçlanıyor.

ÜRDÜN VE BAE DIŞİŞLERİ BAKANLARI YEMEN KRİZİNİ GÖRÜŞTÜ

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Abu Dabi'de BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Zayid ile bir araya geldi.

İki dışişleri bakanı, görüşmede Yemen'deki krizin sona ermesi ve BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden 4 Şubat'ta Yemen'deki durumu öncelediklerini vurgulayarak, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trump, Senato'daki azil yargılamasında ifade vermeyecek
DÜNYATrump, Senato'daki azil yargılamasında ifade ...
Biden: Rusya karşısında ABD'nin boyun eğdiği günler sona erdi
DÜNYABiden'dan flaş Rusya çıkışı!
KKTC, 15 Şubat’a kadar tam kapanma kararı aldı
DÜNYAKKTC 15 Şubat'a kadar kapanacak
Hollanda'ya Londra'dan gelen uçağın iniş takımı bölmesinde kaçak yolcu bulundu
DÜNYAUçağın iniş takımı bölmesinde kaçak yolcu bulundu
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
DÜNYAABD ve Rusya dışişleri bakanlarından telefon ...
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Sotniçenko: "YPG/PKK'nın Moskova'da ofisi yok"
DÜNYARus Büyükelçiliği'nden PKK açıklaması!
Ukrayna'da bir hayvanat bahçesinde kaplan bakıcısını öldürdü
DÜNYAHayvanat bahçesinde kaplan bakıcısını öldürdü
TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk’ta
DÜNYATBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk’ta
Son dakika... ABD Suudi Arabistan'a Yemen'de verdiği askeri desteği kesiyor
DÜNYAABD'den flaş Suudi Arabistan kararı!
Fransa'da 4'ü Türk 6 kişinin hayatını kaybettiği kundaklamanın failine 25 yıl hapis
DÜNYAFransa'da 4 Türk'ün öldüğü kundaklamanın failine ...