Terör örgütü DAEŞ’in Suriye’deki son kalesi Bağoz’un ABD destekli terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG ve SDG tarafından alınmasının ardından bölgedeki güvenlik kaynakları, DAEŞ’in en tepesindeki isim olan Ebubekir El Bağdadi’nin Irak sınırına geçtiğini ve örgütün Irak ve Suriye’de 2014’den bu yana elde ettiği 50 ton altının da YPG/SDG’nin eline geçtiği belirtildi.

ABD’li güvenlik birimlerinin de bunun ganimet olarak almalarına izin verildiği öğrenildi.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, geride bıraktığımız hafta içinde DAEŞ’in kalesi Bağoz’ın örgütün kontrolünden çıkması ve SDG güçleri tarafından bölgenin kontrolünün sağlanması ile birlikte örgütün lider kadrosu 2 yıl aradan sonra bir kez daha Irak’a kaydı.

Iraklı güvenlik ve istihbarat kaynaklarından aktardığına göre DEAŞ lideri el Bağdadi, örgütün savaş gücünü yeniden kazanması için Irak’ın el Anbar vilayetine geçti. Buna göre Deyr el Zor’u ve Bağoz’u kaybeden DEAŞ, El Anbar’ı örgüt için yeni bir kamp olarak kullanmak istiyor.

Güvenlik kaynakları, el Bağdadi, el Anbar çölüne kurmayları ile birlikte Deyr el Zor’u Irak’ın el Kaim şehrine bağlayan yeraltı tünelleriyle ulaştığını belirtiyorlar. ABD ordusunun Cumartesi günü Iraklı güvenlik birimlerine aktardığına göre, el Bağdadi, şu sıralar 350-500 kadar silahlının refakatinde el Huseyniyyat bölgesinde bulunuyor ancak adı geçen bölgeyle Horan Vadisi arasında sürekli yer değiştirdiği dahi iletildi.

Son 15 günden bu yana bölgede hızla değişen dengeler arasında dikkat çeken bir diğer nokta ise DEAŞ’ın Fırat’ın doğusundaki son alanı Bağoz köyünde gerçekleştirilen operasyon sonrasında örgütün saklı altınlarının ABD ve desteklediği YPG ve SDG güçlerinin eline geçtiği belirtiliyor. Bölgedeki kaynaklar ele geçirilen altının miktarının 50 ton olduğunu belirtiyorlar. 2014’den bu yana Irak ve Suriye’deki bir çok banka, kuyumcu, ve iş adamı da zorla alınan servetin tutulduğu yerde elde edilen altın ve paraların paylaştırıldığı ABD’li askeri danışmanların ise sessiz kaldığı belirtiliyor.