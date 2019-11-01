Irak'ın başkenti Bağdat'taki gösteri alanında yoğun şekilde atılan göz yaşartıcı gaz bombaları sonucu beyaz dumanlar oluşurken, tuk tuklar bu sisli ortamdaki kargaşaya aldırmadan hızlı şekilde hareket edip, ölü veya yaralıları hastanelere taşıyor.

Bağdat'taki gösterilerin yapıldığı alanda Sağlık Bakanlığına bağlı az sayıda ambulans bulunuyor. Ambulans görevi yapan bu araçlar, Iraklıların bir anda hayatına girdi ve gösterilerin "sembolü" haline geldi.

Tahrir Meydanı ve çevresinde sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar kalabalıkların içinde hızlı şekilde dolaşan çeşitli renklerde onlarca tuk tuğa rastlanıyor.

Tuk tuklar en ön saftaki göstericilerin yanında yer alarak, güvenlik güçleri tarafından yapılan müdahaleler karşısında kendilerini siper ediyor. Bazı tuk tukların üzerinde "Ambulans Tuk Tuk" ifadesi yazıyor.

Gösteri meydanından ayrılıp evine gitmek isteyenler de belirli mesafeler için bu araçları kullanıyor.

GÖSTERİLERİN SEMBOLÜ: TUK TUKLAR

Irak gösterilerinin sembolü haline gelen tuk tuklara halk tarafından da büyük sempati söz konusu. Gösteri alanlarında tuk tuklarla ilgili övgü içeren pankartlar ve duvar çizimleri de bulunuyor.

Sosyal medyada da bu motor taksilerle ilgili yazı ve karikatürler yayımlanıyor. Iraklı bir kız öğrencinin gösteriler sırasında mizahi olarak, üzerinde "Kimseyle değil, tuk tuk şoförüyle evleneceğim" yazan pankart taşıdığı görüldü.

Iraklı ses sanatçısı Hüsam Ressam tarafından sembol haline gelen bu araçlar için bir şarkı bestelendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu Başkanı Jeanine Hennis Plasscharert de Tahrir Meydanı'na gittiğinde üç tekerlekli bu aracı kullandı. Plasscharert'in bu tutumu Iraklılar tarafından sempatiyle karşılandı.