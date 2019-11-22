Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet karşıtı protesto yapan eylemcilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 kişi daha hayatını kaybetti. Olaylarda yaklaşık 40 kişi de yaralandı.

Ölümlerin, hükmet tesisleri, ABD Büyükelçiliği ve diğer yabancı misyonların bulunduğu korumalı 'Yeşil Bölge’ye giren protestocuları dağıtmak isteyen güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu yaşandığı kaydedildi.

Irak’ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle başlayan gösteriler, hükümeti düşürme eylemine dönüşmüş durumda.

Ekim ayında başkent Bağdat ile güney illerinde başlayan protesto gösterilerinde şu ana kadar 330’dan fazla kişi yaşamını yitirdi.

Başta Uluslararası Af Örgütü ve diğer insani örgütler güvenlik güçlerinin sert müdahalesini eleştirerek Irak yönetimini gaz bombalarını göstericileri dağıtmak yerine öldürmek için kullanmakla suçlamıştı.