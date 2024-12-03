Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam 27. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Seyircileri heyecan ve aksiyon dolu bir bölüm bekliyor. Öte yandan yeni bölümde diziye iki konuk oyuncu katılıyor. Bu isimlerden biri olan Melis Minkari Cemre karakterine hayat veriyor. Peki, Bahar Cemre kimdir? Bahar’ın Cemre’si Melis Minkari kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Fırat Altunmeşe hayatı ve kariyeri…